В ТПП РФ обсудили развитие торговых отношений стран-участниц БРИКС

По мнению Сергея Катырина, использование цифровых активов может стать решением данных проблем. Российская Федерация уже имеет цифровой рубль, а у Китайской Народной Республики есть цифровой юань. Такой подход, безусловно, может стать наиболее быстрым способом решения проблем с взаиморасчетами. Тогда не придется иметь дело со свифтами и санкциями. Работа в этом направлении уже ведется на уровне рабочей группы, входящей в состав делового совета Торгово-промышленной палаты России, а также на государственном уровне.