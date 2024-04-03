В ТПП РФ обсудили развитие торговых отношений стран-участниц БРИКС

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Также были представлены несколько инициатив со стороны Российской Федерации.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил увеличение объемов торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и странами БРИКС в 2,6 раза с 2020 года. Особое развитие наблюдается в области торговли курятиной, мясом и халяльной продукцией, при этом зерно остается важным компонентом.
Катырин отметил, что на данный момент основные потребители зерна входят в состав БРИКС — Китай и Египет, а также два главных производителя — Россия и Бразилия. В этом отношении все достаточно сбалансировано. С учетом новых стран, в БРИКС будет сосредоточено порядка 44% мирового производства зерна и 42% его потребления.
Главными препятствиями, мешающими развитию сотрудничества, Катырин назвал взаиморасчеты и логистику. В настоящее время большая часть взаиморасчетов проводится в национальных валютах.
По мнению Сергея Катырина, использование цифровых активов может стать решением данных проблем. Российская Федерация уже имеет цифровой рубль, а у Китайской Народной Республики есть цифровой юань. Такой подход, безусловно, может стать наиболее быстрым способом решения проблем с взаиморасчетами. Тогда не придется иметь дело со свифтами и санкциями. Работа в этом направлении уже ведется на уровне рабочей группы, входящей в состав делового совета Торгово-промышленной палаты России, а также на государственном уровне.
В этом году в состав БРИКС вошло 5 новых стран, что открывает новые перспективы для всех участников союза.
На сегодняшний день даже 5 стран БРИКС по паритету покупательной способности уже превосходят страны «Большой семерки». По мнению Сергея Катырина, к 2030 году их доля ожидаемо может составить 30% мирового ВВП, а впоследствии будет продолжать расти.