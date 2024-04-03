ВККС дала возбудить дело в отношении ростовской судьи Елены Коблевой

В рамках расследования проведены обыски как в домах у фигурантов, так и в судах Ростова. У Золотаревой и Юровой в частности нашли десятки миллионов рублей наличных денег, а также люксовые вещи. ВККС ранее лишила высокопоставленных судей региона своего статуса. Они оспаривали это решение в том числе в Верховном суде, однако тот отклонил их требования. Сами экс-судьи находятся в СИЗО в Москве и жалуются, что вынуждены ездить в одном автозаке «с убийцами».