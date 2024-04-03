ВККС дала возбудить дело в отношении ростовской судьи Елены Коблевой

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) выдала положительное решение на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Советского районного суда Ростова в отставке Елены Коблевой. Ее подозревают в получении взятки. ВККС дать согласие на возбуждение уголовное дела просил СК РФ.
Свой пост Коблева покинула после обысков, проведенных в ноябре 2023 года.
Уголовное дело в отношении экс-председателя Советского районного суда связано с громким делом судей. Его расследуют уже практически год. Фигурантами дела стали сразу несколько высокопоставленных судей Ростовской области. В их числе экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее зам Татьяна Юрова, а также экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко. Их обвиняют в вынесении приговоров за деньги.
В рамках расследования проведены обыски как в домах у фигурантов, так и в судах Ростова. У Золотаревой и Юровой в частности нашли десятки миллионов рублей наличных денег, а также люксовые вещи. ВККС ранее лишила высокопоставленных судей региона своего статуса. Они оспаривали это решение в том числе в Верховном суде, однако тот отклонил их требования. Сами экс-судьи находятся в СИЗО в Москве и жалуются, что вынуждены ездить в одном автозаке «с убийцами».
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