Владелец Gloria Jeans в Ростовской области стал долларовым миллиардером

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По итогам 2023 года журнал Forbes оценил состояние Владимира Мельникова в 1,7 миллиарда долларов. Оборот самой крупной сети массмаркета страны достиг отметки 80 миллиардов рублей.
Основатель компании занимался фарцовкой, на которой сколотил состояние, достаточное для запуска собственного бренда в 1988 году. По словам самого Мельникова, ему было комфортно работать даже тогда, когда они трижды отбывал свой срок в тюрьме. Согласно открытым данным, два срока Мельников «отсидел» за фарцовку, еще один — за спекуляции при попытке покупки швейных станков.
В прошлом году выручка Gloria Jeans достигла показателя 78 миллиардов рублей, а число магазинов превысило 700 торговых точек, благодаря Владимиру Мельникову удалось впервые войти в список Forbes на 76 году жизни.
Ранее у компании Gloria Jeans похитили данные более трех миллионов пользователей.