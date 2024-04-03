Владелец Gloria Jeans в Ростовской области стал долларовым миллиардером

Основатель компании занимался фарцовкой, на которой сколотил состояние, достаточное для запуска собственного бренда в 1988 году. По словам самого Мельникова, ему было комфортно работать даже тогда, когда они трижды отбывал свой срок в тюрьме. Согласно открытым данным, два срока Мельников «отсидел» за фарцовку, еще один — за спекуляции при попытке покупки швейных станков.