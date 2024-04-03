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Updated Сегодня, 07:27

Владелец Gloria Jeans в Ростовской области стал долларовым миллиардером

Владелец Gloria Jeans в Ростовской области стал долларовым миллиардером

3 апреля 2024, 07:24
Фото: Pxhere
Владелец Gloria Jeans в Ростовской области стал долларовым миллиардером
Владелец компании Gloria Jeans из Ростовской области Владимир Мельников вошел в список долларовых миллиардеров, об этом сообщил журнал Forbes.

По итогам 2023 года журнал Forbes оценил состояние Владимира Мельникова в 1,7 миллиарда долларов. Оборот самой крупной сети массмаркета страны достиг отметки 80 миллиардов рублей.

Основатель компании занимался фарцовкой, на которой сколотил состояние, достаточное для запуска собственного бренда в 1988 году. По словам самого Мельникова, ему было комфортно работать даже тогда, когда они трижды отбывал свой срок в тюрьме. Согласно открытым данным, два срока Мельников «отсидел» за фарцовку, еще один — за спекуляции при попытке покупки швейных станков.

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В прошлом году выручка Gloria Jeans достигла показателя 78 миллиардов рублей, а число магазинов превысило 700 торговых точек, благодаря Владимиру Мельникову удалось впервые войти в список Forbes на 76 году жизни.

Ранее у компании Gloria Jeans похитили данные более трех миллионов пользователей.

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