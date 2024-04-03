Власти проиграли суд компании «Балтика» о бомбоубежище в Ростове на 600 человек

«Балтика» указывала, что ответчики уклонялись от оценки готовности бомбоубежища к использованию. Также там не могли оценить целесообразность его реконструкции. Отмечается, что сейчас укрытие нельзя использовать как защитное сооружение. Это подтверждает техническое заключение, которое «Балтика» подавала в 2022 году.