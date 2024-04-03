rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Власти проиграли суд «Балтике» о бомбоубежище в Ростове на 600 человек

Власти проиграли суд компании «Балтика» о бомбоубежище в Ростове на 600 человек

3 апреля 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney
Власти проиграли суд «Балтике» о бомбоубежище в Ростове на 600 человек
ООО «Пивоваренная компания „Балтика“ выиграла суд у правительства Ростовской области по поводу полуразрушенного бомбоубежища, сообщается на сайте арбитражного суда.

Иск «Балтики» был обращен также к МЧС России и управлению Росимущества по Ростовской области. Компания просила снять с учета полуразрушенное бомбоубежище на 600 человек, расположенное на территории пивзавода «Южная заря 1974».

«Балтика» указывала, что ответчики уклонялись от оценки готовности бомбоубежища к использованию. Также там не могли оценить целесообразность его реконструкции. Отмечается, что сейчас укрытие нельзя использовать как защитное сооружение. Это подтверждает техническое заключение, которое «Балтика» подавала в 2022 году.

Летом прошлого года бомбоубежище сняли с учета, но под другим предлогом — из-за отсутствия потребности в нем на указанной территории.

Власти рассказали, сколько бомбоубежищ подготовлено в Ростове
Узнать подробнее

Не добившись необходимых копий документов от властей и не найдя консенсуса со спасателями, «Балтика» решила обратиться в суд. Тот в итоге встал на сторону пивоваренного завода. Теперь бомбоубежище снимут с учета как непригодное для использования.

Ранее сообщалось, что приложение со списком бомбоубежищ может появиться в Ростове. В нем хотят прописать адреса укрытий и оптимальные маршруты их поиска.

Читайте также:
Власти Ростова отсудили 228 тысяч неустойки за разрушенный 10 лет назад «Юбилейный»Стройнадзор может запретить «МСК-Капитал» брать деньги дольщиков в РостовеПарку «Дружба» в Ростове не удалось засудить разработчика проекта реконструкции
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Арбитражный суд Ростовской области#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области снесли засекреченный завод и пресекли хищение 25 миллионов
Сегодня, 15:46
Зоолог объяснил нашествие змей в Ростовской области
Сегодня, 09:45
ФСБ пресекла хищение 25 млн рублей при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае
Сегодня, 09:25
В Ростове на долгострой на Гвардейской площади потратят 2 млрд рублей
Сегодня, 09:21
Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля
Сегодня, 09:10
Цветущий «Весенний сад» в Ростове-на-Дону очарует с первого взгляда
Сегодня, 11:40
"