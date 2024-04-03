Власти проиграли суд компании «Балтика» о бомбоубежище в Ростове на 600 человек

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Иск «Балтики» был обращен также к МЧС России и управлению Росимущества по Ростовской области. Компания просила снять с учета полуразрушенное бомбоубежище на 600 человек, расположенное на территории пивзавода «Южная заря 1974».
«Балтика» указывала, что ответчики уклонялись от оценки готовности бомбоубежища к использованию. Также там не могли оценить целесообразность его реконструкции. Отмечается, что сейчас укрытие нельзя использовать как защитное сооружение. Это подтверждает техническое заключение, которое «Балтика» подавала в 2022 году.
Летом прошлого года бомбоубежище сняли с учета, но под другим предлогом — из-за отсутствия потребности в нем на указанной территории.
Не добившись необходимых копий документов от властей и не найдя консенсуса со спасателями, «Балтика» решила обратиться в суд. Тот в итоге встал на сторону пивоваренного завода. Теперь бомбоубежище снимут с учета как непригодное для использования.
Ранее сообщалось, что приложение со списком бомбоубежищ может появиться в Ростове. В нем хотят прописать адреса укрытий и оптимальные маршруты их поиска.