Власти Ростова и Краснодона в ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Глава ростовской администрации вспомнил, что еще в 2012 году между городами было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры.
«Все началось со знаменитого Музея „Молодой гвардии“, а сегодня наше взаимодействие затрагивает самые разные отрасли: культура, спорт, образование, экономика», — пишет Логвиненко.
В Ростов часто приезжают артисты, спортсмены, школьники и студенты из Краснодона. Они участвуют в ростовских фестивалях и других мероприятиях.
Сотрудничать теперь будут и детские школы искусств. Готовы помогать власти Ростова Краснодону и с вопросами социально- экономического развития.
Также RostovGazeta рассказала, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом.