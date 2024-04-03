rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Соглашение о сотрудничестве подписано между Ростовом-на-Дону и Краснодоном в ЛНР

Власти Ростова и Краснодона в ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

3 апреля 2024, 16:16
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Соглашение о сотрудничестве подписано между Ростовом-на-Дону и Краснодоном в ЛНР
Соглашение о сотрудничестве подписано между Ростовом-на-Дону и Краснодоном в ЛНР, сообщил Алексей Логвиненко.

Глава ростовской администрации вспомнил, что еще в 2012 году между городами было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры.

«Все началось со знаменитого Музея „Молодой гвардии“, а сегодня наше взаимодействие затрагивает самые разные отрасли: культура, спорт, образование, экономика», — пишет Логвиненко.

В Ростов часто приезжают артисты, спортсмены, школьники и студенты из Краснодона. Они участвуют в ростовских фестивалях и других мероприятиях.

Пункт пропуска на границе ЛНР и Ростовской области продадут с аукциона
Узнать подробнее

Сотрудничать теперь будут и детские школы искусств. Готовы помогать власти Ростова Краснодону и с вопросами социально- экономического развития.

Также RostovGazeta рассказала, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом.

Читайте также:
В Ростовской области снесли засекреченный завод и пресекли хищение 25 миллионовВласти проиграли суд компании «Балтика» о бомбоубежище в Ростове на 600 человекПрезидент Путин присвоил звание Народного артиста ростовчанину Константину Лавроненко
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Логвиненко
Подпишитесь
В Ростовской области снесли засекреченный завод и пресекли хищение 25 миллионов
Сегодня, 15:46
Зоолог объяснил нашествие змей в Ростовской области
Сегодня, 09:45
ФСБ пресекла хищение 25 млн рублей при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае
Сегодня, 09:25
В Ростове на долгострой на Гвардейской площади потратят 2 млрд рублей
Сегодня, 09:21
Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля
Сегодня, 09:10
Цветущий «Весенний сад» в Ростове-на-Дону очарует с первого взгляда
Сегодня, 11:40
"