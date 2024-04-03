Закон о запрете рекламы у иноагентов и его последствия для блогерского медиабизнеса

После принятия закона (который вступил в силу 22 марта 2024 года) многие блогеры-иноагенты обратились к своей аудитории с просьбой о пожертвованиях и выразили свои опасения по поводу ограничения свободы слова. По открытым данным, размещение рекламных интеграций на перечисленных каналах стоило от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей (у Варламова). Остальными источниками дохода для них остались платные подписки на краудфандинговых платформах и добровольные пожертвования аудитории. Поэтому новый закон действительно повлиял на доходы блогеров-иноагентов.