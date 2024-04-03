Закон о запрете рекламы у иноагентов и его последствия для блогерского медиабизнеса

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
При этом число иностранных подписчиков у большинства российских блогеров было невелико, основной интерес представляла отечественная аудитория. Эксперты рассказали RT, как сейчас иноагенты пытаются зарабатывать на этой аудитории. Катерина Гордеева*, бывшая журналистка НТВ, Алексей Пивоваров*, создатель YouTube-канала «Редакция», Илья Варламов*, блогер-урбанист, уже объявили о роспуске своих команд из-за нехватки финансирования.
После принятия закона (который вступил в силу 22 марта 2024 года) многие блогеры-иноагенты обратились к своей аудитории с просьбой о пожертвованиях и выразили свои опасения по поводу ограничения свободы слова. По открытым данным, размещение рекламных интеграций на перечисленных каналах стоило от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей (у Варламова). Остальными источниками дохода для них остались платные подписки на краудфандинговых платформах и добровольные пожертвования аудитории. Поэтому новый закон действительно повлиял на доходы блогеров-иноагентов.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян получила разгромный компромат на немцев. Издание rosbalt.ru рассказала о последствиях этой истории в СМИ.
*Физлица и организации, признанные иностранными агентами.