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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:38

Жители Новокузнецка создали петицию против проката электросамокатов на улицах города

3 апреля 2024, 08:38
Граждане Новокузнецка выступают против аренды электросамокатов на улицах города. Была создана петиция, которая была опубликована на сайте change.org. По словам автора петиции, появление электросамокатов приносит ей ежедневные неудобства и угрозу на дорогах города.

Автор петиции беспокоится за безопасность своих родных, которые водят автомобили. Ее тревожит то, что владельцы самокатов часто проезжают на красный свет, пишет vse42.ru.

Она продолжает, что каждый день летом 2023 года люди в местных новостных сообществах в социальных сетях описывали, как ходить по улицам стало невозможно из-за быстро движущихся толпах подростков на самокатах. Эта проблема затрагивает всю общину города.

В заключение петиции автор призывает к запрету аренды электросамокатов в Новокузнецке. На данный момент петиция собрала уже 342 подписи.

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