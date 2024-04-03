Жители Новокузнецка создали петицию против проката электросамокатов на улицах города

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Автор петиции беспокоится за безопасность своих родных, которые водят автомобили. Ее тревожит то, что владельцы самокатов часто проезжают на красный свет, пишет vse42.ru.
Она продолжает, что каждый день летом 2023 года люди в местных новостных сообществах в социальных сетях описывали, как ходить по улицам стало невозможно из-за быстро движущихся толпах подростков на самокатах. Эта проблема затрагивает всю общину города.
В заключение петиции автор призывает к запрету аренды электросамокатов в Новокузнецке. На данный момент петиция собрала уже 342 подписи.