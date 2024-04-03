rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Зоолог Евсюков рассказал, почему в Ростовской области появляются клубки змей

Зоолог объяснил нашествие змей в Ростовской области

3 апреля 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Зоолог Евсюков рассказал, почему в Ростовской области появляются клубки змей

Зоолог Евсюков рассказал, почему в Ростовской области появляются клубки змей

Зоолог Александр Евсюков сообщил корреспонденту RostovGazeta, что каждую весну всплывает тема о том, что ростовчане видят клубки змей. Но видеть весной змей на Дону — это вполне естественная ситуация.

По словам собеседника, весной змеи выползают из своих зимних укрытий. Клубки, которые они образуют, говорят об их спаривании, после чего самка будет откладывать яйца.

«В Ростовской области в основном встречаются ужи. Время от времени место их обитания может немного смещаться. Например, когда год влажный, ужи уходят подальше от водоемов. Когда наоборот, год посуше, ужи спускаются к поймам рек, и там их становится больше», — отмечает Александр Евсюков.

Ядовитые змеи — степная гадюка и гадюка обыкновенная в Ростовской области встречается реже. Эти змеи ядовиты и могут укусить человека.

Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах
Узнать подробнее
«Но, как правило, в подавляющем большинстве случаев укус гадюки в донском крае не заканчивается летальным исходом. Яда у них немного, и он не очень сильный. Да и в медучреждениях тех населенных пунктов, где встречаются гадюки, есть все необходимые препараты для снижения влияния этих ядов», — уточняет собеседник.

Спикер напоминает, что на Дону змеи, и особенно ядовитые, никогда просто так не нападут на человека. Такая особенность поведения, как и агрессия к человеку, у них отсутствует. Главное, не наступать на змею и не дразнить ее палкой.

«Единственная агрессивная змея в Ростовской области, которая может самостоятельно напасть — это желтобрюхий полоз. Но он не ядовит. Его укус, конечно же, будет крайне неприятен, но никаких последствий для человека не будет», — резюмирует зоолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в грибах Ростовской области обнаружили токсин, который в сотни раз опаснее яда гремучей змеи.

В грибах в Ростовской области нашли токсин в 375 раз опаснее яда гремучей змеи
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Ростовской области пугают змеи на улицах и могилы на кладбищеЗоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчанВ Батайске жители заявили о нашествии змей на западе города
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ядовитые змеи#Ростов#Змеи#Весна#Агрессия#Ужи#Гадюка#Полоз
Подпишитесь
Кому поклоняется ростовская опера: солистка рассказала, как ее притесняют в театре
Сегодня, 09:52
ФСБ пресекла хищение 25 млн рублей при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае
Сегодня, 09:25
В Ростове на долгострой на Гвардейской площади потратят 2 млрд рублей
Сегодня, 09:21
Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля
Сегодня, 09:10
В МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах
Сегодня, 08:37
"