Зоолог объяснил нашествие змей в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
По словам собеседника, весной змеи выползают из своих зимних укрытий. Клубки, которые они образуют, говорят об их спаривании, после чего самка будет откладывать яйца.
«В Ростовской области в основном встречаются ужи. Время от времени место их обитания может немного смещаться. Например, когда год влажный, ужи уходят подальше от водоемов. Когда наоборот, год посуше, ужи спускаются к поймам рек, и там их становится больше», — отмечает Александр Евсюков.
Ядовитые змеи — степная гадюка и гадюка обыкновенная в Ростовской области встречается реже. Эти змеи ядовиты и могут укусить человека.
«Но, как правило, в подавляющем большинстве случаев укус гадюки в донском крае не заканчивается летальным исходом. Яда у них немного, и он не очень сильный. Да и в медучреждениях тех населенных пунктов, где встречаются гадюки, есть все необходимые препараты для снижения влияния этих ядов», — уточняет собеседник.
Спикер напоминает, что на Дону змеи, и особенно ядовитые, никогда просто так не нападут на человека. Такая особенность поведения, как и агрессия к человеку, у них отсутствует. Главное, не наступать на змею и не дразнить ее палкой.
«Единственная агрессивная змея в Ростовской области, которая может самостоятельно напасть — это желтобрюхий полоз. Но он не ядовит. Его укус, конечно же, будет крайне неприятен, но никаких последствий для человека не будет», — резюмирует зоолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в грибах Ростовской области обнаружили токсин, который в сотни раз опаснее яда гремучей змеи.