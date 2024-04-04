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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Более 30 многоквартирных домов построят на Левом берегу в Ростове-на-Дону

Более 30 многоквартирных домов построят на левом берегу в Ростове-на-Дону

4 апреля 2024, 14:05
Фото: donland.ru
Более 30 многоквартирных домов построят на Левом берегу в Ростове-на-Дону

Власти Ростовской области передали застройщику землю на левом берегу

«Специализированный застройщик „Проект-С-23“ без торгов получит участок земли в Ростове-на-Дону, говорится в документах на сайте правительства региона.

В распоряжении губернатора указано, что масштабный проект компании соответствует требованиям. Речь идет о строительстве домов по улице Пойменная.

Согласно условиям, компания должна будет отдать городу 895 квартир общей площадью более 32,5 тысячи «квадратов» метров. Помещения передадут с внутренней отделкой.

Власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ
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Кроме того, компания подготовит проектную документацию для строительства детских садов и отдаст ее Ростову.

Всего на этой территории появится 31 многоквартирный дом. Добавим, что компания «СЗ „Проект-С-23“ получит земельные участки в аренду, передавать их в субаренду ей запретят.

Ранее власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Многоквартирные дома#Земельные участки
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