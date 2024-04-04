Более 30 многоквартирных домов построят на Левом берегу в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В распоряжении губернатора указано, что масштабный проект компании соответствует требованиям. Речь идет о строительстве домов по улице Пойменная.
Согласно условиям, компания должна будет отдать городу 895 квартир общей площадью более 32,5 тысячи «квадратов» метров. Помещения передадут с внутренней отделкой.
Кроме того, компания подготовит проектную документацию для строительства детских садов и отдаст ее Ростову.
Всего на этой территории появится 31 многоквартирный дом. Добавим, что компания «СЗ „Проект-С-23“ получит земельные участки в аренду, передавать их в субаренду ей запретят.
Ранее власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ.