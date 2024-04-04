rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Денис Буцаев рассказал о реестре утилизаторов в рамках РОП

Денис Буцаев рассказал о реестре утилизаторов в рамках РОП

4 апреля 2024, 10:50
Фото: 1MI
В Москве состоялся семинар, организованный Российским экологическим оператором совместно с Росприроднадзором. Основная тема мероприятия — работа реестра утилизаторов, который начал действовать с 2024 года в рамках обновленной системы расширенной ответственности производителей (РОП).

На семинаре генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ответили более на чем 40 вопросов о функционировании реестра, сообщает издание newsnn.ru. Денис Буцаев подчеркнул важную роль утилизаторов в рамках РОП и отметил, что созданный реестр является основным инструментом, защищающим интересы всех добросовестных участников реформы. Согласно постановлению, исполнение обязательств в рамках РОП возможно при заключении договора с утилизатором, включенным в реестр. В Российском экологическом операторе видят, что утилизаторы проявляют большой интерес к данному вопросу. Реестр уже функционирует и пополняется активно. Некоторые компании уже внесены в реестр, другие ожидают проведения выездной оценки.

Росприроднадзор принимает решение о включении в реестр утилизаторов после тщательной проверки представленных заявлений и проведения выездной оценки в случае необходимости. Особое внимание уделяется предварительной оценке оборудования предприятий — каждая линия производства изучается внимательно, а их мощность оценивается для предотвращения возможных фальсификаций актов утилизации, отметили в РЭО.

Денис Буцаев рассказал, что основные сложности возникают вследствие ошибок при представлении документации. Среди наиболее распространенных недочетов в заявлениях отмечаются нарушения требований по разработке технологических регламентов предприятия, такие как неполная документация о производимой продукции. Нередко возникают расхождения между информацией в заявлении и представленными документами. Для предотвращения подобных ошибок необходимо соблюдать требования Правительства Российской Федерации, установленные Постановлением от 29 декабря 2023 года № 2400.

Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора, отметил, что компания получает большое количество вопросов о возможности доступа к списку организаций-утилизаторов. Информация о компаниях, специализирующихся на утилизации отходов, публикуется на официальном портале ЕФГИС УОИТ и регулярно обновляется. В настоящее время указанную информацию можно найти в разделе «Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров». Данные доступны всем желающим без необходимости регистрации или авторизации.

Подпишитесь
Экс-председателя суда в Ростове заподозрили в получении взятки в 500 тыс рублей
Сегодня, 07:44
Власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ
Сегодня, 07:43
Ростовский олигарх Саввиди обеднел на 500 миллионов долларов
Сегодня, 06:57
Неизвестные потравили собак шаурмой с ядом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:43
Топливо оказалось на М-4 «Дон» из-за перевернувшегося бензовоза
Сегодня, 05:17
Стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области
Сегодня, 05:06
"