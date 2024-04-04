Денис Буцаев рассказал о реестре утилизаторов в рамках РОП

На семинаре генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ответили более на чем 40 вопросов о функционировании реестра, сообщает издание newsnn.ru. Денис Буцаев подчеркнул важную роль утилизаторов в рамках РОП и отметил, что созданный реестр является основным инструментом, защищающим интересы всех добросовестных участников реформы. Согласно постановлению, исполнение обязательств в рамках РОП возможно при заключении договора с утилизатором, включенным в реестр. В Российском экологическом операторе видят, что утилизаторы проявляют большой интерес к данному вопросу. Реестр уже функционирует и пополняется активно. Некоторые компании уже внесены в реестр, другие ожидают проведения выездной оценки.