Денис Буцаев рассказал о реестре утилизаторов в рамках РОП

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На семинаре генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ответили более на чем 40 вопросов о функционировании реестра, сообщает издание newsnn.ru. Денис Буцаев подчеркнул важную роль утилизаторов в рамках РОП и отметил, что созданный реестр является основным инструментом, защищающим интересы всех добросовестных участников реформы. Согласно постановлению, исполнение обязательств в рамках РОП возможно при заключении договора с утилизатором, включенным в реестр. В Российском экологическом операторе видят, что утилизаторы проявляют большой интерес к данному вопросу. Реестр уже функционирует и пополняется активно. Некоторые компании уже внесены в реестр, другие ожидают проведения выездной оценки.
Росприроднадзор принимает решение о включении в реестр утилизаторов после тщательной проверки представленных заявлений и проведения выездной оценки в случае необходимости. Особое внимание уделяется предварительной оценке оборудования предприятий — каждая линия производства изучается внимательно, а их мощность оценивается для предотвращения возможных фальсификаций актов утилизации, отметили в РЭО.
Денис Буцаев рассказал, что основные сложности возникают вследствие ошибок при представлении документации. Среди наиболее распространенных недочетов в заявлениях отмечаются нарушения требований по разработке технологических регламентов предприятия, такие как неполная документация о производимой продукции. Нередко возникают расхождения между информацией в заявлении и представленными документами. Для предотвращения подобных ошибок необходимо соблюдать требования Правительства Российской Федерации, установленные Постановлением от 29 декабря 2023 года № 2400.
Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора, отметил, что компания получает большое количество вопросов о возможности доступа к списку организаций-утилизаторов. Информация о компаниях, специализирующихся на утилизации отходов, публикуется на официальном портале ЕФГИС УОИТ и регулярно обновляется. В настоящее время указанную информацию можно найти в разделе «Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров». Данные доступны всем желающим без необходимости регистрации или авторизации.