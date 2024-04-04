Детские команды при поддержке депутата Кузьмина вышли в финал всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
— Большой успех для Ростова! Наши юные футболисты из двух команд, которые я поддерживаю, вышли в финал общероссийского конкурса «Россия — футбольная страна». Из 929 заявок, поданных со всей страны, в национальный этап попали ростовские команды «Комета» и «Журавли». 24 мая, им предстоит побороться за победу в двух номинациях — «Лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья» и «Лучший проект для детей», — рассказал в своём телеграм-канале депутат.
По словам депутата, обе футбольные команды из Ростова имеют интересную историю и по-своему уникальны.
— Первая команда — «Комета» была создана нами 3,5 года назад из детей с ментальными нарушениями развития. Вот пример того, как работает партийный проект «Единой России» «Особенное детство». Мы поверили в ребят, которые, по большому счету, с трудом ориентировались в пространстве. Нашли место для тренировок, пригласили прекрасного тренера Вадима Дуравкина. И вот сегодня это уже настоящие спортсмены, за плечами которых реальные успехи. А главное, они уже совсем другие люди — общительные, дружные, подготовленные к жизни! Два года назад «Комета» уже привезла в Ростов бронзу сочинской Специальной Олимпиады, а теперь едет на такую же в Санкт -Петербург, — подчеркнул Кузьмин.
Команда «Журавли» была собрана из бывших городских хулиганов, для которых футбол стал смыслом всей жизни.
— «Журавли» — плод работы другого партийного проекта «Детский спорт». У этих пацанов могла сложиться печальная судьба: кто-то из них рос в неблагополучной семье, кто-то уже хулиганил на улице и стоял на учёте в детской комнате полиции. Футболом их объединил талантливый тренер Игорь Григорян. И они стали очень крутой командой — грозой детской любительской лиги. В головах этих мальчишек уже нет иных мыслей, кроме профессионального спорта и карьеры футболистов.
По словам тренера футбольной команды «Комета» Вадима Журавкина поддержка Павла Кузьмина весьма ощутима, именно она помогает добиваться поставленных результатов юным спортсменов.
— В каждой нашей победе доброе сердце Павла Кузьмина. Все эти годы он был с нами, ребята и родители очень рады такой возможности заниматься спортом, футболом, представлять Ростов-на-Дону на Всероссийских соревнованиях. Он помогал неоднократно в организации и тренировочного процесса, и наших поездок на турниры за пределы донской столицы. Вот и сейчас, 20 апреля, мы летим Спартакиаду Специальной Олимпиады в Санкт-Петербург и будем бороться за честь нашего города.
Источник: телеграм-канал «Депутат Кузьмин»