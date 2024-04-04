Детские команды при поддержке депутата Кузьмина вышли в финал всероссийского конкурса

— Первая команда — «Комета» была создана нами 3,5 года назад из детей с ментальными нарушениями развития. Вот пример того, как работает партийный проект «Единой России» «Особенное детство». Мы поверили в ребят, которые, по большому счету, с трудом ориентировались в пространстве. Нашли место для тренировок, пригласили прекрасного тренера Вадима Дуравкина. И вот сегодня это уже настоящие спортсмены, за плечами которых реальные успехи. А главное, они уже совсем другие люди — общительные, дружные, подготовленные к жизни! Два года назад «Комета» уже привезла в Ростов бронзу сочинской Специальной Олимпиады, а теперь едет на такую же в Санкт -Петербург, — подчеркнул Кузьмин.