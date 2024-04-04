rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Детские команды при поддержке депутата Кузьмина вышли в финал всероссийского конкурса

Детские команды при поддержке депутата Кузьмина вышли в финал всероссийского конкурса

4 апреля 2024, 06:45
Фото: Телеграм-канал «Депутат Кузьмин»
Детские команды при поддержке депутата Кузьмина вышли в финал всероссийского конкурса
Российский футбольный союз подвел промежуточные итоги общероссийского конкурс «Россия — футбольная страна»: в финал вышли сразу три ростовские команды, две из них — «Комету» и «Журавли» поддерживает депутат Законодательного Собрания Ростовской области, единоросс Павел Кузьмин.

— Большой успех для Ростова! Наши юные футболисты из двух команд, которые я поддерживаю, вышли в финал общероссийского конкурса «Россия — футбольная страна». Из 929 заявок, поданных со всей страны, в национальный этап попали ростовские команды «Комета» и «Журавли». 24 мая, им предстоит побороться за победу в двух номинациях — «Лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья» и «Лучший проект для детей», — рассказал в своём телеграм-канале депутат.

По словам депутата, обе футбольные команды из Ростова имеют интересную историю и по-своему уникальны.

— Первая команда — «Комета» была создана нами 3,5 года назад из детей с ментальными нарушениями развития. Вот пример того, как работает партийный проект «Единой России» «Особенное детство». Мы поверили в ребят, которые, по большому счету, с трудом ориентировались в пространстве. Нашли место для тренировок, пригласили прекрасного тренера Вадима Дуравкина. И вот сегодня это уже настоящие спортсмены, за плечами которых реальные успехи. А главное, они уже совсем другие люди — общительные, дружные, подготовленные к жизни! Два года назад «Комета» уже привезла в Ростов бронзу сочинской Специальной Олимпиады, а теперь едет на такую же в Санкт -Петербург, — подчеркнул Кузьмин.

Команда «Журавли» была собрана из бывших городских хулиганов, для которых футбол стал смыслом всей жизни.

— «Журавли» — плод работы другого партийного проекта «Детский спорт». У этих пацанов могла сложиться печальная судьба: кто-то из них рос в неблагополучной семье, кто-то уже хулиганил на улице и стоял на учёте в детской комнате полиции. Футболом их объединил талантливый тренер Игорь Григорян. И они стали очень крутой командой — грозой детской любительской лиги. В головах этих мальчишек уже нет иных мыслей, кроме профессионального спорта и карьеры футболистов.

По словам тренера футбольной команды «Комета» Вадима Журавкина поддержка Павла Кузьмина весьма ощутима, именно она помогает добиваться поставленных результатов юным спортсменов.

По словам тренера футбольной команды «Комета» Вадима Журавкина поддержка Павла Кузьмина весьма ощутимаПо словам тренера футбольной команды «Комета» Вадима Журавкина поддержка Павла Кузьмина весьма ощутима
По словам тренера футбольной команды «Комета» Вадима Журавкина поддержка Павла Кузьмина весьма ощутима
Фото: Телеграм-канал «Депутат Кузьмин»

— В каждой нашей победе доброе сердце Павла Кузьмина. Все эти годы он был с нами, ребята и родители очень рады такой возможности заниматься спортом, футболом, представлять Ростов-на-Дону на Всероссийских соревнованиях. Он помогал неоднократно в организации и тренировочного процесса, и наших поездок на турниры за пределы донской столицы. Вот и сейчас, 20 апреля, мы летим Спартакиаду Специальной Олимпиады в Санкт-Петербург и будем бороться за честь нашего города.

 

Подпишитесь
Экс-председателя суда в Ростове заподозрили в получении взятки в 500 тыс рублей
Сегодня, 07:44
Власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ
Сегодня, 07:43
Ростовский олигарх Саввиди обеднел на 500 миллионов долларов
Сегодня, 06:57
Неизвестные потравили собак шаурмой с ядом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:43
Топливо оказалось на М-4 «Дон» из-за перевернувшегося бензовоза
Сегодня, 05:17
Стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области
Сегодня, 05:06
"