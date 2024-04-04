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Published Сегодня, 07:44

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Экс-председателя суда в Ростове заподозрили в получении взятки в 500 тыс рублей

Экс-председателя суда в Ростове заподозрили в получении взятки в 500 тыс рублей

4 апреля 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Экс-председателя суда в Ростове заподозрили в получении взятки в 500 тыс рублей
Экс-председатель Советского райсуда Ростова Елена Коблева стала фигуранткой уголовного дела о взятке, сообщает 1Rnd.

По информации издания, разрешение на возбуждение уголовного дела было получено от Высшей квалификационной коллегии судей. Говорится, что Коблевой теперь предъявят обвинение.

Издание пишет, что все началось с жителя Ростова, у которого конфисковали невод и лодки в рамках уголовного дела. Но его друг-бизнесмен предложил помочь вернуть имущество, для этого он обратился к знакомой судье.

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«Она предложила сделать фиктивный договор реализации этого имущества и передать ей деньги в сумме 500 тысяч рублей. Позже бизнесмен передал ей средства, а ростовчанину вернули конфискованное», — говорится в публикации.

При этом адвокат Коблевой заявил, что его клиентка не знакома с бизнесменами. Добавим, что официальной информации о взятке не поступало, она уточняется.

Напомним, что уголовное дело против экс-председателя райсуда связано с громким делом судей.

До этого экс-полицейский получил три года за «крышевание» бизнесменов в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Уголовное дело#Происшествия
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