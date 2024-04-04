Экс-председателя суда в Ростове заподозрили в получении взятки в 500 тыс рублей

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
По информации издания, разрешение на возбуждение уголовного дела было получено от Высшей квалификационной коллегии судей. Говорится, что Коблевой теперь предъявят обвинение.
Издание пишет, что все началось с жителя Ростова, у которого конфисковали невод и лодки в рамках уголовного дела. Но его друг-бизнесмен предложил помочь вернуть имущество, для этого он обратился к знакомой судье.
«Она предложила сделать фиктивный договор реализации этого имущества и передать ей деньги в сумме 500 тысяч рублей. Позже бизнесмен передал ей средства, а ростовчанину вернули конфискованное», — говорится в публикации.
При этом адвокат Коблевой заявил, что его клиентка не знакома с бизнесменами. Добавим, что официальной информации о взятке не поступало, она уточняется.
Напомним, что уголовное дело против экс-председателя райсуда связано с громким делом судей.
До этого экс-полицейский получил три года за «крышевание» бизнесменов в регионе.