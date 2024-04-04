Эксперт рассказал как приватизировать в собственность социальную квартиру

Малоимущие граждане, официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеют право на получение бесплатного жилья от государства на условиях социального найма. Отдельное жилье может быть предоставлено людям с определенными заболеваниями, при которых совместное проживание затруднено. В число нуждающихся также входят жители домов, подлежащих сносу, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны ВОВ, военнослужащие и пострадавшие от стихийных бедствий.