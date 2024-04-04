Эксперт рассказал как приватизировать в собственность социальную квартиру

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Малоимущие граждане, официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеют право на получение бесплатного жилья от государства на условиях социального найма. Отдельное жилье может быть предоставлено людям с определенными заболеваниями, при которых совместное проживание затруднено. В число нуждающихся также входят жители домов, подлежащих сносу, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны ВОВ, военнослужащие и пострадавшие от стихийных бедствий.
Для получения такого жилья необходимо последовательно пройти несколько этапов:
1. Подать в администрацию города заявление о предоставлении муниципального жилья, приложив документы, подтверждающие статус малоимущего.
2. Дождаться решения о постановке на учет в качестве нуждающегося (в течение 30 дней). При отказе можно обжаловать решение в судебном порядке.
3. Ожидать своей очереди на заселение, что может занять от нескольких недель до нескольких лет.
Важно отметить, что с 1 сентября 2023 года внесены изменения в законодательство, разрешающие получать социальное жилье не только в своем городе, но и в любом другом населенном пункте того же региона.
Эксперт Алексей Шильников отмечает, что приватизация квартиры, полученная по социальному найму стала не только разрешенной, но рекомендуемой практикой. Процесс приватизации можно начинать сразу после заключения договора социального найма.
Таким образом, государство предоставляет возможность малоимущим гражданам получить бесплатное жилье, а затем и оформить его в личную собственность.
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