ЕР и Минпросвещения РФ обсудили с регионами капитальный ремонт учебных заведений

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, за счет средств федерального бюджета в текущем году проведут реновацию 1053 школ, из которых 530 зданий будут модернизированы в рамках двухлетнего цикла.
Согласно заявлению Турчака, 935 объектов законтрактованы, и на многих уже проводятся ремонтные работы.
По данным издания mkset.ru, в Томской, Саратовской и Липецкой областях, а также в ЕАО и в Республике Бурятии конкурсы на проведение капремонтов еще даже не начинались. Это свидетельствует о рисках сдачи объектов в эксплуатацию гораздо позже запланированных сроков.
Всего в регионах Российской Федерации планировали капитально отремонтировать 7,3 тысячи школьных зданий до 2026 года. По истечении этого срока и до 2030 года по указу главы государства в стране должны модернизировать еще 11 тысяч школ.
По данным Минпросвета, в 54 регионах России высок риск срыва сроков сдачи новых строящихся школ.
До конца 2024 года в РФ должны быть введены в эксплуатацию 363 новые школы, рассчитанные в общей сложности на 300 тысяч мест, — рассказал Турчак.
Недостроенные здания образовательных учреждений числятся с прошлого и даже с позапрошлого года в Кировской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Архангельской и Астраханской областях, Хабаровском крае и Приморье, а также в республиках Коми и Башкортостан. Турчак поручил досконально разобраться в причинах таких значительных сбоев и принять решительные меры по их устранению. Также он уделил внимание вопросу создания программы капремонта детских садов и учреждений среднего профобразования с привлечением федеральных средств. Такие меры были приняты для экономии средств региональных бюджетов.
Важную задачу перед Астраханской, Иркутской и Кемеровской областями, а также Ставропольем и Ненецким автономным округом поставил министр просвещения Сергей Кравцов. Дело в том, что перечисленные субъекты Федерации числятся в должниках по строительству детсадов. Глава министерства поручил регионам устранить данную проблему в ближайшее время.
С целью обеспечения безопасности в школах в ходе федерального штаба было решено ввести принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. «Единая Россия» будет активно взаимодействовать с Росгвардией в вопросах организации охраны каждого образовательного учреждения.
В числе прочего единороссы предложили организовать курсы по оказанию первой помощи во всех российских школах.
Кроме того, в ЕР поставят на контроль механизм начисления выплат за классное руководство и кураторство групп в колледжах в рамках задачи, поставленной президентом.
Как сообщает сайт ER.RU, программа капремонта школ была инициирована «Единой Россией» при участии Минпросвещения в составе народной программы.
Работы на каждом этапе, от проектирования до приемки, контролируют созданные «Единой Россией» и Министерством просвещения региональные общественные штабы с участием родителей и преподавателей.
О том, что в 2025 году на федеральном уровне появится направление по капитальному ремонту организаций дошкольного образования, напомнила депутат Госдумы от Ростовской области, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Лариса Тутова. Она выразила убеждение, что во многом это обусловлено опытом программы капремонта школ, реализуемой партией.
«Меня, как федерального руководителя общественной организации „Воспитатели России“, это не может не радовать. Средства на программу заложены. А значит, регионам нужно оперативно определиться с перечнем объектов. У некоторых, возможно, уже готовы ПСД, другим следует поторопиться. В Донском регионе министерство образования уже активно занимается этим вопросом», — поделилась депутат Госдумы Лариса Тутова.
Она также отметила, что федеральная программа капитального ремонта школ хорошо себя зарекомендовала на Дону. В числе лучших примеров реализации этой программы — школа № 49, одна из старейших в Ростове-на-Дону; здесь наряду с выполненным ремонтом и созданием современных условий удалось сохранить узнаваемый архитектурный облик.
«Программа по капремонту детских садов, несомненно, будет воплощаться тоже при участии „Единой России“. Надеюсь, она будет такой же эффективной, как и программа капремонта школ», — заключила Лариса Тутова.