ЕР и Минпросвещения РФ обсудили с регионами капитальный ремонт учебных заведений

Недостроенные здания образовательных учреждений числятся с прошлого и даже с позапрошлого года в Кировской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Архангельской и Астраханской областях, Хабаровском крае и Приморье, а также в республиках Коми и Башкортостан. Турчак поручил досконально разобраться в причинах таких значительных сбоев и принять решительные меры по их устранению. Также он уделил внимание вопросу создания программы капремонта детских садов и учреждений среднего профобразования с привлечением федеральных средств. Такие меры были приняты для экономии средств региональных бюджетов.