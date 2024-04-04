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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Грозы и штормовой ветер скоростью 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область

Грозы и штормовой ветер скоростью 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область

4 апреля 2024, 18:04
Фото: Изображение Midjourney
Грозы и штормовой ветер скоростью 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область
Грозы, дожди и сильный ветер накроют Ростовскую область в конце рабочей недели, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

Метеорологи рассказали, что в пятницу, 5 апреля, в Ростовской области начнет бушевать непогода. Днем и вечером отдельные районы Ростовской области накроют ливни и грозы, а во время шторма скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду (~50,4 километра в час). В течение суток температура воздуха будет колебаться от +4 до +20 градусов.

Суббота, 6 апреля, также встретит дончан пасмурным и дождливым утром с грозой, однако днем осадков не ожидается. Скорость ветра снизится до 10 метров в секунду, но на севере и западе ночью ожидается понижение температуры до 0С°. Максимальная температура воздуха днем составит +18 градусов.

Грозы и ветер скоростью до 65 км/ч будут бушевать в Ростовской области с 3 апреля
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В воскресенье Ростовскую область продолжит заливать кратковременными дождями, перепады температуры в течение суток составят 20С°.

Ранее эксперты рассказали, как засушливый март в Ростовской области скажется на урожае.

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