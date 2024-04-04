Грозы и штормовой ветер скоростью 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Метеорологи рассказали, что в пятницу, 5 апреля, в Ростовской области начнет бушевать непогода. Днем и вечером отдельные районы Ростовской области накроют ливни и грозы, а во время шторма скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду (~50,4 километра в час). В течение суток температура воздуха будет колебаться от +4 до +20 градусов.
Суббота, 6 апреля, также встретит дончан пасмурным и дождливым утром с грозой, однако днем осадков не ожидается. Скорость ветра снизится до 10 метров в секунду, но на севере и западе ночью ожидается понижение температуры до 0С°. Максимальная температура воздуха днем составит +18 градусов.
В воскресенье Ростовскую область продолжит заливать кратковременными дождями, перепады температуры в течение суток составят 20С°.
Ранее эксперты рассказали, как засушливый март в Ростовской области скажется на урожае.