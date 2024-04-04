Грозы и штормовой ветер скоростью 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область

Метеорологи рассказали, что в пятницу, 5 апреля, в Ростовской области начнет бушевать непогода. Днем и вечером отдельные районы Ростовской области накроют ливни и грозы, а во время шторма скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду (~50,4 километра в час). В течение суток температура воздуха будет колебаться от +4 до +20 градусов.