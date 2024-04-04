Как брат художника Айвазовского жил в ростовской Нахичевани и возглавлял епархию

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Родной брат Айвазовского Гавриил Константинович (Габриэл Айвазян) был также выдающимся человеком, известным историком, лингвистом, полиглотом. И так уж получилось, что его имя связано и с нашим городом Ростовом, так как он, как я уже писал, возглавлял Ново-Нахичеванскую и Бессарабскую епархию Армянской апостольской церкви.
У Гавриила Айвазовского интересная судьба. Он родился, как и его выдающийся брат, в Феодосии. Был крещен в местной армянской церкви. Был талантливым и очень способным мальчиком. Образование Гавриил получил в церковно-приходской школе. Родители понимали, что их ребенок должен продолжить свое обучение. И подростком был отправлен в крымский город Карасубазар для учебы у прославленного богослова, писателя Минаса Медици.
Минас Медици (Бжишкян) был личностью также неординарной, принадлежал к легендарной армянской католической конгрегации мхитаристов.
Мхитаристы − это армянские монахи-католики, которые в далеком 1717 году на острове Святого Лазаря возле Венеции основали свой монастырь. Основатель монастыря − выдающийся писатель, просветитель, философ и священнослужитель Мхитар Себастаци (в миру Манук Петросян или Манук ди Пьетро).
Так вот Гавриил Айвазовский отправляется в Венецию к мхитаристам для обучения богословию и другим наукам.
Более того, после обучения он стал делать, если так можно сказать, успешную карьеру в конгрегации. Преподавал в качестве профессора в Венецианском монастыре мхитаристов. Там он активно занимался переводами и литературной деятельностью, издавал армянский журнал конгрегации. Переводы Гавриила Айвазовского высоко ценились специалистами. Он даже перевел на армянский язык басни Крылова.
Затем Айвазовский переезжает в Париж, где становится директором парижского армянского лицея. Там он преподает гуманитарные дисциплины, пишет учебники и педагогические труды, а также основывает журнал «Голубь Масиса».
Гавриила Айвазовского высоко ценили, уважали и любили мхитаристы. Кстати, его труды до сих пор хранятся на острове Святого Лазаря в Венеции. Долгие годы он занимал пост секретаря конгрегации мхитаристов.
И все же Гавриил Айвазовский решает порвать с армянским католицизмом и вновь перейти в лоно Армянской апостольской церкви. Говорят, что в этом его убеждал лично брат Иван Константинович Айвазовский.
Надо сказать, что авторитет Гавриила Айвазовского как богослова, историка, писателя и просветителя в армянском мире был очень высок. И вскоре Католикос всех армян назначает Айвазовского главой Ново-Нахичеванской и Бессарабской епархии Армянской апостольской церкви.
С этого момента жизнь Гавриила Айвазовского стала связана и с Нахичеванью-на-Дону. Но это и логично. Ведь он же руководил епархией. Более того, он становится другом известного нахичеванского головы Арутюна Халибяна (Халибова). В 1858 году голова Нахичевани-на-Дону Арутюн Халибян основывает в Феодосии армянское училище и становится его учредителем и попечителем. Гавриил Айвазовский руководил этим училищем и создал при нем типографию, в которой также издавал журналы и различные книги.
Вот такая интересная судьба Гавриила Айвазовского, брата великого мариниста. Когда я изучал биографию этого выдающегося человека, то подумал, как же верно сказано: «Неисповедимы пути Господни».
И судьба Гавриила Айвазовского является ярким тому подтверждением. Не правда ли?
Георгий Багдыков