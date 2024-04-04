Как брат художника Айвазовского жил в ростовской Нахичевани и возглавлял епархию

С этого момента жизнь Гавриила Айвазовского стала связана и с Нахичеванью-на-Дону. Но это и логично. Ведь он же руководил епархией. Более того, он становится другом известного нахичеванского головы Арутюна Халибяна (Халибова). В 1858 году голова Нахичевани-на-Дону Арутюн Халибян основывает в Феодосии армянское училище и становится его учредителем и попечителем. Гавриил Айвазовский руководил этим училищем и создал при нем типографию, в которой также издавал журналы и различные книги.