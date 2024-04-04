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Published Сегодня, 14:52

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Updated Сегодня, 14:54

Коробка в фольге парализовала движение на 2-й Краснодарской в Ростове

Коробка в фольге парализовала движение на 2-й Краснодарской в Ростове

4 апреля 2024, 14:52
Фото: Pxhere
Коробка в фольге парализовала движение на 2-й Краснодарской в Ростове
В Ростове из-за подозрительной коробки оцепили участок на 2-й Краснодарской, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В четверг, 4 апреля, Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на очевидцев рассказал, что на Западном на улице 2-й Краснодарской прохожие заметили подозрительную коробку, обернутую в фольгу.

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Бдительные ростовчане якобы вызвали экстренные службы, которые прибыли к месту обнаружения подозрительного предмета и оцепили территорию в радиусе 10 метров.Бдительные ростовчане якобы вызвали экстренные службы, которые прибыли к месту обнаружения подозрительного предмета и оцепили территорию в радиусе 10 метров.
Бдительные ростовчане якобы вызвали экстренные службы, которые прибыли к месту обнаружения подозрительного предмета и оцепили территорию в радиусе 10 метров.
Фото: t.me/rostov_glavniy

Бдительные ростовчане якобы вызвали экстренные службы, которые прибыли к месту обнаружения подозрительного предмета и оцепили территорию в радиусе 10 метров. На фотографии, которой поделился канал, видно несколько сотрудников МЧС и пожарную машину. Место находки оградили лентой, движение по пешеходному переходу в районе остановки «Магазин Богатырь» преграждает пожарный.

Журналисты уже запросили информацию о произошедшем, данные уточняются.

Ранее в Ростове эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Горизонт».

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