Коробка в фольге парализовала движение на 2-й Краснодарской в Ростове

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
В четверг, 4 апреля, Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на очевидцев рассказал, что на Западном на улице 2-й Краснодарской прохожие заметили подозрительную коробку, обернутую в фольгу.
Бдительные ростовчане якобы вызвали экстренные службы, которые прибыли к месту обнаружения подозрительного предмета и оцепили территорию в радиусе 10 метров. На фотографии, которой поделился канал, видно несколько сотрудников МЧС и пожарную машину. Место находки оградили лентой, движение по пешеходному переходу в районе остановки «Магазин Богатырь» преграждает пожарный.
Журналисты уже запросили информацию о произошедшем, данные уточняются.
Ранее в Ростове эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Горизонт».