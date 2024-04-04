Коробка в фольге парализовала движение на 2-й Краснодарской в Ростове

Бдительные ростовчане якобы вызвали экстренные службы, которые прибыли к месту обнаружения подозрительного предмета и оцепили территорию в радиусе 10 метров. На фотографии, которой поделился канал, видно несколько сотрудников МЧС и пожарную машину. Место находки оградили лентой, движение по пешеходному переходу в районе остановки «Магазин Богатырь» преграждает пожарный.