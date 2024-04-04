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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

«Маховик запущен»: политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области

«Маховик запущен»: политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области

4 апреля 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
«Маховик запущен»: политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области

Политолог Михайлов объяснил, почему возбудили дело на экс-главу суда в Ростове

Возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы суда Советского района Ростова, вероятно, стало продолжением громкого коррупционного скандала — уголовного дела, по которому арестованы председатель Облсуда Золотарева и ее заместитель Юрова, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по информации СМИ, экс-главу Советского райсуда Ростова Елену Коблеву подозревают в получении взятки.

Политолог делится мнением, что в результате дополнительных допросов и получения новых данных, силовики и дальше раскручивают в Ростовской области маховик очистки. Как от ставленников председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, так и судебной системы региона в целом.

«За долгие годы руководства Золотарева часто дискредитировала себя в глазах общественности. Не исключаю, что дальше пойдут уголовные дела в отношении других судей и сотрудников судебной системы Дона. Силовики и спецслужбы уже не остановятся. Это громкий скандал, который не мог быть запущен просто так», — отмечает Евгений Михайлов.
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Эксперт добавляет, что председатель областного суда — это «вершина пирамиды» в регионе.

«А те, кто обеспечивал ее власть и возможности, мог с ней консультироваться, выполнять указания — это все близкие люди. Поэтому дальше будет только хуже для судей, которые были приближенными Золотаревой», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, в чем подозревают ростовских судей.

Что известно о скандальном «деле судей» в Ростове-на-Дону
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