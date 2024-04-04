«Маховик запущен»: политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Напомним, что по информации СМИ, экс-главу Советского райсуда Ростова Елену Коблеву подозревают в получении взятки.
Политолог делится мнением, что в результате дополнительных допросов и получения новых данных, силовики и дальше раскручивают в Ростовской области маховик очистки. Как от ставленников председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, так и судебной системы региона в целом.
«За долгие годы руководства Золотарева часто дискредитировала себя в глазах общественности. Не исключаю, что дальше пойдут уголовные дела в отношении других судей и сотрудников судебной системы Дона. Силовики и спецслужбы уже не остановятся. Это громкий скандал, который не мог быть запущен просто так», — отмечает Евгений Михайлов.
Эксперт добавляет, что председатель областного суда — это «вершина пирамиды» в регионе.
«А те, кто обеспечивал ее власть и возможности, мог с ней консультироваться, выполнять указания — это все близкие люди. Поэтому дальше будет только хуже для судей, которые были приближенными Золотаревой», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, в чем подозревают ростовских судей.