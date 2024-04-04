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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

«Мегамаркет» может занять освободившиеся площади IKEA в Ростове

«Мегамаркет» может занять освободившиеся площади IKEA в Ростове

4 апреля 2024, 09:39
Фото: wikimedia.org
«Мегамаркет» может занять освободившиеся площади IKEA в Ростове
Маркетплейс «Мегамаркет» планирует занять освободившиеся площади магазинов IKEA, сообщает ТАСС.

«Мегамаркет» договорился об аренде всей освободившейся после ухода IKEA торговой площади в центрах «Мега». Речь идет о 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России площадью больше 400 квадратных метров.

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По всей вероятности, «Мегамаркет» займет площади IKEA и в торговом центре «Мега» под Ростовом. Они пустуют с 2022 года, после того как шведская компания распродала свои товары и покинула российский рынок.

Кому могут отойти освобожденные площади IKEA в Ростове обсуждается уже давно. Выдвигалось мнение, что их займут бывшие поставщики и мебельный магазин белорусской компании, продающий аналоги товаров IKEA.

Ранее сообщалось, что почти 13 миллиардов рублей потребовали от структуры закрывшейся в Ростове IKEA.

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