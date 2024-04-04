«Мегамаркет» может занять освободившиеся площади IKEA в Ростове

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
«Мегамаркет» договорился об аренде всей освободившейся после ухода IKEA торговой площади в центрах «Мега». Речь идет о 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России площадью больше 400 квадратных метров.
По всей вероятности, «Мегамаркет» займет площади IKEA и в торговом центре «Мега» под Ростовом. Они пустуют с 2022 года, после того как шведская компания распродала свои товары и покинула российский рынок.
Кому могут отойти освобожденные площади IKEA в Ростове обсуждается уже давно. Выдвигалось мнение, что их займут бывшие поставщики и мебельный магазин белорусской компании, продающий аналоги товаров IKEA.
Ранее сообщалось, что почти 13 миллиардов рублей потребовали от структуры закрывшейся в Ростове IKEA.