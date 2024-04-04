На украшения к 9 Мая в Ростове потратят 14 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Подрядчика определят после 11 апреля. За его услуги власти готовы заплатить 13,9 миллиона рублей.
Для оформления города к 9 Мая закупят 410 флагов и больше 500 панно. Их поставят в городских парках, скверах и на улицах. Основными цветами концепции оформления в этом году стали красный, белый и песочный.
Центром оформления станет Театральная площадь. Праздничную композицию там поставят рядом со скульптурой «Мать и дитя».
Установить все украшения и закончить оформление потенциальный подрядчик должен до 30 апреля.
Ранее градоначальник Алексей Логвиненко показал, как именно будет выглядеть оформление города к 9 Мая.
Также власти проводили госзакупку для ремонта тротуара в Ростове ко Дню Победы.