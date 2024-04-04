rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

На украшения к 9 Мая в Ростове потратят 14 миллионов рублей

На украшения к 9 Мая в Ростове потратят 14 миллионов рублей

4 апреля 2024, 10:02
Фото: Администрация Ростова
На украшения к 9 Мая в Ростове потратят 14 миллионов рублей
Управление наружной рекламы Ростова-на-Дону определит подрядчика, который займется оформление города ко Дню Победы, сообщается на сайте государственных закупок.

Подрядчика определят после 11 апреля. За его услуги власти готовы заплатить 13,9 миллиона рублей.

Для оформления города к 9 Мая закупят 410 флагов и больше 500 панно. Их поставят в городских парках, скверах и на улицах. Основными цветами концепции оформления в этом году стали красный, белый и песочный.

Центром оформления станет Театральная площадь. Праздничную композицию там поставят рядом со скульптурой «Мать и дитя».

Сериал снимут о героях подполья Таганрога в годы ВОВ
Узнать подробнее

Установить все украшения и закончить оформление потенциальный подрядчик должен до 30 апреля.

Ранее градоначальник Алексей Логвиненко показал, как именно будет выглядеть оформление города к 9 Мая.

Также власти проводили госзакупку для ремонта тротуара в Ростове ко Дню Победы.

Читайте также:
Ветки, осколки, проломлена крыша: в Ростове автобус №98 слетел с дороги в деревоРосавтодор пообещал отремонтировать Западный подъезд к Ростову в этом годуПолицию и Росгвардию вызвали в школу №62 в Ростове. Что там случилось?
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#9 Мая#9 Мая в Ростове#Ростов
Подпишитесь
Экс-председателя суда в Ростове заподозрили в получении взятки в 500 тыс рублей
Сегодня, 07:44
Власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ
Сегодня, 07:43
Ростовский олигарх Саввиди обеднел на 500 миллионов долларов
Сегодня, 06:57
Неизвестные потравили собак шаурмой с ядом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:43
Топливо оказалось на М-4 «Дон» из-за перевернувшегося бензовоза
Сегодня, 05:17
Стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области
Сегодня, 05:06
"