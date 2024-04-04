Неизвестные потравили собак шаурмой с ядом в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Они рассказали, что отравились чипированные собаки, который не были агрессивными и вели себя спокойно. По их словам, это не первый случай и сейчас животным подкинули шаурму с ядом.
«Βызывали мοбильнοгο ветеринapa, οн cκазал 100% яд. Одна собака умерла», — написал автор.
Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто к этому причастен.
«Какое жесткое издевательство над животными. Они же ни в чем не виноваты», — пишут ростовчане.
«Уже 5 лет в нашей области травят кошек и собак. Когда это все закончится», — сообщили местные жители.
Ранее стало известно, что травмпункты Ростова заполнили пострадавшие от бродячих собак.