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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Неизвестные потравили собак шаурмой с ядом в Ростове-на-Дону

Неизвестные потравили собак шаурмой с ядом в Ростове-на-Дону

4 апреля 2024, 05:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону неизвестные травили собак на улице Береговой, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что отравились чипированные собаки, который не были агрессивными и вели себя спокойно. По их словам, это не первый случай и сейчас животным подкинули шаурму с ядом.

«Βызывали мοбильнοгο ветеринapa, οн cκазал 100% яд. Одна собака умерла», — написал автор.

Травмпункты Ростова заполнили пострадавшие от бродячих собак
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Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто к этому причастен.

«Какое жесткое издевательство над животными. Они же ни в чем не виноваты», — пишут ростовчане.

«Уже 5 лет в нашей области травят кошек и собак. Когда это все закончится», — сообщили местные жители.

Ранее стало известно, что травмпункты Ростова заполнили пострадавшие от бродячих собак.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Животные#Отравление#Собаки#Происшествия
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