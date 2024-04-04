Омбудсмен Митянина: «Яндекс Алиса» назвала Машу жертвой Медведя

Детский омбудсмен Анна Митянина выразила свое беспокойство по поводу ответа голосового помощника «Алиса» на вопрос о том, почему героиня мультфильма «Маша и медведь» живет одна. В ходе заседания Законодательного собрания в Санкт-Петербурге было показано видео, в котором «Алиса» дала ужасающую версию