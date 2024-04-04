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Омбудсмен Митянина: «Яндекс Алиса» назвала Машу жертвой Медведя

4 апреля 2024, 07:41
Детский омбудсмен Анна Митянина выразила свое беспокойство по поводу ответа голосового помощника «Алиса» на вопрос о том, почему героиня мультфильма «Маша и медведь» живет одна. В ходе заседания Законодательного собрания в Санкт-Петербурге было показано видео, в котором «Алиса» дала ужасающую версию

Голосовой помощник сообщила, что Маша, возможно, является призраком умершей девочки, которую убил Медведь. По этой причине она его преследует. Родители же Маши, не выдержав горя, уехали в другой город или даже страну.

Как сообщает Pravda.ru, представители компании «Яндекс» объяснили, что ошибки, допущенные голосовым помощником «Алисой», были связаны с механизмом обучения системы. Они подчеркнули, что в настоящее время такие ответы больше не поступают.

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