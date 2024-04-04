Омбудсмен Митянина: «Яндекс Алиса» назвала Машу жертвой Медведя

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Голосовой помощник сообщила, что Маша, возможно, является призраком умершей девочки, которую убил Медведь. По этой причине она его преследует. Родители же Маши, не выдержав горя, уехали в другой город или даже страну.
Как сообщает Pravda.ru, представители компании «Яндекс» объяснили, что ошибки, допущенные голосовым помощником «Алисой», были связаны с механизмом обучения системы. Они подчеркнули, что в настоящее время такие ответы больше не поступают.