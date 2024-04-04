Полицию и Росгвардию вызвали в школу №62 в Ростове. Что там случилось?

Учащихся реальной гимназии вместе с учителями и другими сотрудниками эвакуировали. Учебное заведение располагается на улице Крупской, 43. На место событий после сообщений о возможном минировании приехали полицейские и сотрудники Росгвардии. Они уже осмотрели здание и теперь ожидают вердикта кинологов.