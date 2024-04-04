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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Ростовскую гимназию №62 эвакуировали после сообщений о минировании

Полицию и Росгвардию вызвали в школу №62 в Ростове. Что там случилось?

4 апреля 2024, 08:55
Фото: 86.mchs.gov.ru
Ростовскую гимназию №62 эвакуировали после сообщений о минировании

Ростовскую гимназию №62 эвакуировали после сообщений о минировании

Полиция и Росгвардия прибыли в учебное заведение после тревожных сообщений, рассказал директор гимназии Виктор Симоненко «Дон ТР».

Учащихся реальной гимназии вместе с учителями и другими сотрудниками эвакуировали. Учебное заведение располагается на улице Крупской, 43. На место событий после сообщений о возможном минировании приехали полицейские и сотрудники Росгвардии. Они уже осмотрели здание и теперь ожидают вердикта кинологов.

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Ростовскую гимназию №62 эвакуировали после сообщений о минировании
Видео: «Вести. Дон»

В управлении МВД по Ростову на запросы журналистов об инциденте ничего не ответили.

Информация о происшествии будет уточняться.

Напомним, сегодня также эвакуировали посетителей торгового центра «Горизонт». Подробнее об этом рассказала RostovGazeta.

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