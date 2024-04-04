Полицию и Росгвардию вызвали в школу №62 в Ростове. Что там случилось?

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Учащихся реальной гимназии вместе с учителями и другими сотрудниками эвакуировали. Учебное заведение располагается на улице Крупской, 43. На место событий после сообщений о возможном минировании приехали полицейские и сотрудники Росгвардии. Они уже осмотрели здание и теперь ожидают вердикта кинологов.
В управлении МВД по Ростову на запросы журналистов об инциденте ничего не ответили.
Информация о происшествии будет уточняться.
Напомним, сегодня также эвакуировали посетителей торгового центра «Горизонт». Подробнее об этом рассказала RostovGazeta.