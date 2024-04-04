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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Ростовской области 30 мигрантов собираются выдворить из России

Полсотни мигрантов отправят в военкоматы после рейда по стройкам в Ростове

4 апреля 2024, 13:14
Фото: МВД России по Ростовской области
В Ростовской области 30 мигрантов собираются выдворить из России
В Ростовской области во время последнего масштабного рейда выявили более 100 нарушения миграционного законодательства, подробным отчетом о проведенных мероприятиях поделились в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В четверг, 4 апреля, стало известно, что в Ростовской области прошли масштабные совместные рейды сотрудников полиции, ФСБ и Росгвардии, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства.

В ходе мероприятий на производственных объектах Ростова правоохранителям удалось выявить более 100 нарушений, часть из них может закончиться выдворением 30 нелегальных мигрантов за пределы страны.

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Вместе с этим в полиции сообщили, что в ходе рейдов обнаружили 48 натурализованных иностранных граждан, которые не встали на воинский учет. Им вручили повестки, теперь им придется посетить военкоматы. На кадрах, опубликованных полицией Ростова, видно, что рейд прошел на строящихся объектах города.

Ранее корреспондент RostovGazeta пообщалась с релокантами, которые приняли решение вернуться на родину после погони за лучшей жизнью, и рассказала, с какими проблемами дончане столкнулись за границей.

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