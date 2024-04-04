Полсотни мигрантов отправят в военкоматы после рейда по стройкам в Ростове

Вместе с этим в полиции сообщили, что в ходе рейдов обнаружили 48 натурализованных иностранных граждан, которые не встали на воинский учет. Им вручили повестки, теперь им придется посетить военкоматы. На кадрах, опубликованных полицией Ростова, видно, что рейд прошел на строящихся объектах города.