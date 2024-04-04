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Published Сегодня, 15:18

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Updated Сегодня, 15:20

Продажи золотых слитков в ВТБ превысили 70 тонн

Продажи золотых слитков в ВТБ превысили 70 тонн

4 апреля 2024, 15:18
Фото: Изображение Midjourney
Объем физического золота, приобретенного клиентами ВТБ, превысил 70 тонн. За прошлый год портфель золотых слитков увеличился на 51%, с начала этого года — еще на 8%.

За первый квартал 2024 года заключено более 100 сделок общим весом 5 тонн. Клиенты банка также активно проявляют интерес к металлу в обезличенной форме. Всего открыто более 50 тыс. обезличенных металлических счетов (ОМС), на которых хранится более 35 тонн драгоценных металлов.

На золото приходится более 50% от общего количества договоров на открытие ОМС. В рублевом эквиваленте этот металл также занимает первое место — более 80% инвестиций в ОМС. Средний «чек» ОМС по золоту составляет 133 грамма.

Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. По данным Центробанка России, в 2023 году доходность по нему составила 46%. За последние три года цена на золото выросла в два раза (с 3000 до 6000 руб/г), а за последние десять лет — в четыре раза (с 1500 до 6000 руб/г).

«Золото традиционно считается „защитным“ активом и позволяет сократить риск девальвации рубля. Этот металл — выгодная альтернативная инвестиция, которая позволяет в периоды экономической нестабильности хеджировать валютные риски и диверсифицировать портфель», — прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов банка ВТБ Евгений Береснев.
#Общество#Золото#Активы
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