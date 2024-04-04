Продажи золотых слитков в ВТБ превысили 70 тонн

Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. По данным Центробанка России, в 2023 году доходность по нему составила 46%. За последние три года цена на золото выросла в два раза (с 3000 до 6000 руб/г), а за последние десять лет — в четыре раза (с 1500 до 6000 руб/г).