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Росавтодор пообещал отремонтировать Западный подъезд к Ростову в этом году

Росавтодор пообещал отремонтировать Западный подъезд к Ростову в этом году

4 апреля 2024, 09:39
Фото: donland.ru
Росавтодор пообещал отремонтировать Западный подъезд к Ростову в этом году
Вместе с ремонтом Западного подъезда к Ростову проходит реконструкция моста через реку Чмутовую, поделились подробностями в Росавтодоре.

Ремонтные работы проходят на участке с нулевого по шестой километр Западного подъезда к Ростову. Завершить их обещают в этом году, однако конкретных дат пока нет. На указанном участке усилят дорожное основание и поменяют асфальтобетонное покрытие там, где оно износилось.

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Также Росавтодор хочет модернизировать транспортную развязку на первом километре дороги. Там велик риск ДТП из-за опасного поворота на выезде на трассу А-135.

Параллельно с этим завершится ремонт моста через реку Чмутовую.

Напомним, с 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области.

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