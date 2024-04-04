Росавтодор пообещал отремонтировать Западный подъезд к Ростову в этом году

Ремонтные работы проходят на участке с нулевого по шестой километр Западного подъезда к Ростову. Завершить их обещают в этом году, однако конкретных дат пока нет. На указанном участке усилят дорожное основание и поменяют асфальтобетонное покрытие там, где оно износилось.