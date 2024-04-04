Росавтодор пообещал отремонтировать Западный подъезд к Ростову в этом году

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Ремонтные работы проходят на участке с нулевого по шестой километр Западного подъезда к Ростову. Завершить их обещают в этом году, однако конкретных дат пока нет. На указанном участке усилят дорожное основание и поменяют асфальтобетонное покрытие там, где оно износилось.
Также Росавтодор хочет модернизировать транспортную развязку на первом километре дороги. Там велик риск ДТП из-за опасного поворота на выезде на трассу А-135.
Параллельно с этим завершится ремонт моста через реку Чмутовую.
Напомним, с 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области.