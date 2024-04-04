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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Россиянам рассказали об обостряющихся весной заболеваниях

4 апреля 2024, 10:58
В весенний период часто обостряются аллергия, а также психические заболевания и проблемы с пищеварительным трактом.

В беседе с NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко напомнила, что весной обостряются такие заболевания ЖКТ, как язва желудка и гастрит.

Усиливаются и проявления психических болезней. Дело в том, что у лиц с повышенной тревожностью или депрессивными расстройствами весной эмоциональная лабильность повышается, а настроение ухудшается.

Кроме этого, в весенний сезон часто усиливаются проявления аллергии. Специалист объясняет это тем, что в этот период повышается концентрация пыли в воздухе, зацветают деревья и первоцветы. Эти факторы также могут повлиять на обострение бронхиальной астмы.

На фоне ослабленного иммунитета и недостатка витаминов в весенний период организм подвержен частым ОРВИ, обострению атопических дерматитов, а из-за переохлаждения усиливаются проявления хронических урологических заболеваний.

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