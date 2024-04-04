Россиянам рассказали об обостряющихся весной заболеваниях

Кроме этого, в весенний сезон часто усиливаются проявления аллергии. Специалист объясняет это тем, что в этот период повышается концентрация пыли в воздухе, зацветают деревья и первоцветы. Эти факторы также могут повлиять на обострение бронхиальной астмы.