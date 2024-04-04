Ростовский-на-Дону зоопарк вошел в число лучших зоопарков страны

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В четверг, 4 апреля, Алексей Логвиненко объявил, что местный зоопарк стал лауреатом Первой Всероссийской парковой премии «Парки России» в специальной номинации «Зоопарк года».
Ростовский зоопарк является гордостью южной столицы, причина этого особое отношение сотрудников зоопарка к своим подопечным, регулярное строительство новых вольеров для повышения качества жизни животных и пополнение числа обитателей учреждения. Год от года территория зоопарка модернизируется, привлекая внимание и туристов, и местных жителей.
Кроме того, чтобы заинтересовать самых маленьких посетителей и помочь им развиваться в зоопарке постоянно проводят интересные экскурсии, мастер-классы и различные игры, также работает кружок юных натуралистов, который недавно отметил сотый юбилей со дня основания.
По словам главы администрации, многие выпускники кружка юннатов сделали себе имя в научной среде, выбрали карьеру ученых, зоологов, ветеринаров, экологов или стали работать в ставшем им родным зоопарке.
Напомним, недавно в подземельях под заводом, занятым производством атомных реакторов, рабочие обнаружили змею колоссальных размеров и неизвестного вида.
Ранее в Ростове сотрудники зоопарка пообещали устроить выставку абстрактных картин одаренного шимпанзе.