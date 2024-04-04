rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Ростовский-на-Дону зоопарк вошел в число лучших зоопарков страны

Ростовский-на-Дону зоопарк вошел в число лучших зоопарков страны

4 апреля 2024, 16:05
Фото: t.me/logvinenko_rnd
Ростовский-на-Дону зоопарк вошел в число лучших зоопарков страны
Зоопарк Ростова стал одним из лучших в стране, об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

В четверг, 4 апреля, Алексей Логвиненко объявил, что местный зоопарк стал лауреатом Первой Всероссийской парковой премии «Парки России» в специальной номинации «Зоопарк года».

Ростовский зоопарк является гордостью южной столицы, причина этого особое отношение сотрудников зоопарка к своим подопечным, регулярное строительство новых вольеров для повышения качества жизни животных и пополнение числа обитателей учреждения. Год от года территория зоопарка модернизируется, привлекая внимание и туристов, и местных жителей.

Кроме того, чтобы заинтересовать самых маленьких посетителей и помочь им развиваться в зоопарке постоянно проводят интересные экскурсии, мастер-классы и различные игры, также работает кружок юных натуралистов, который недавно отметил сотый юбилей со дня основания.

В части Ростовской области ввели карантин из-за плотоядной лисы
Узнать подробнее

По словам главы администрации, многие выпускники кружка юннатов сделали себе имя в научной среде, выбрали карьеру ученых, зоологов, ветеринаров, экологов или стали работать в ставшем им родным зоопарке.

Напомним, недавно в подземельях под заводом, занятым производством атомных реакторов, рабочие обнаружили змею колоссальных размеров и неизвестного вида.

Ранее в Ростове сотрудники зоопарка пообещали устроить выставку абстрактных картин одаренного шимпанзе.

Читайте также:
В Ростовском-на-Дону зоопарке одаренный шимпанзе открыл в себе талант художникаШестидневную рабочую неделю введут в Ростовской области в апрелеРостовский зоопарк анонсировал изменения в графике работы с 1 апреля
#Общество#Город#Наука#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Животные#Зоопарк#Экскурсии#Последние новости Ростова на сегодня#Зоопарк в Ростове#Вольеры#Мастер-классы#Игры#Происшествия#Посетители#Ветеринары#Экологи
Подпишитесь
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
Сегодня, 15:04
«Маховик запущен»: политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области
Сегодня, 09:59
Циклический подъем заболеваемости корью зафиксирован в Ростовской области
Сегодня, 14:04
Власти Ростовской области решили избавиться от «Нивы» и двух «Жигулей»
Сегодня, 13:25
Полсотни мигрантов отправят в военкоматы после рейда по стройкам в Ростове
Сегодня, 13:14
Как брат художника Айвазовского жил в ростовской Нахичевани и возглавлял епархию
Сегодня, 13:32
"