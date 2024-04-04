Ростовский-на-Дону зоопарк вошел в число лучших зоопарков страны

Кроме того, чтобы заинтересовать самых маленьких посетителей и помочь им развиваться в зоопарке постоянно проводят интересные экскурсии, мастер-классы и различные игры, также работает кружок юных натуралистов, который недавно отметил сотый юбилей со дня основания.