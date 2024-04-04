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Ростовский олигарх Саввиди обеднел на 500 миллионов долларов

Ростовский олигарх Саввиди обеднел на 500 миллионов долларов

4 апреля 2024, 06:57
Фото: donland.ru
Ростовский олигарх Саввиди обеднел на 500 миллионов долларов
Бизнесмен из Ростовской области Иван Саввиди занял 2152-е место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщается на сайте Forbes.

Издание считало доходы не только самого Саввиди, но и членов его семьи. По итогам года состояние клана Саввиди оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Вместе с тем бизнесмен год к году потерял 500 миллионов долларов. В рейтинге самых богатых людей мира он занимает 2152-е место.

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Аналитики Forbes отмечают, что с 2019 года это самое значительное падение доходов олигарха.Аналитики Forbes отмечают, что с 2019 года это самое значительное падение доходов олигарха.
Аналитики Forbes отмечают, что с 2019 года это самое значительное падение доходов олигарха.
Фото: Forbes

Аналитики Forbes отмечают, что с 2019 года это самое значительное падение доходов олигарха. До этого самым убыточным для него был 2022 год, когда начались боевые действия на Украине. Однако даже тогда его состояние составляло 1,6 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что осетровую ферму Ивана Саввиди в Ростовской области могут признать банкротом.

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