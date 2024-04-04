Ростовский олигарх Саввиди обеднел на 500 миллионов долларов

Издание считало доходы не только самого Саввиди, но и членов его семьи. По итогам года состояние клана Саввиди оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Вместе с тем бизнесмен год к году потерял 500 миллионов долларов. В рейтинге самых богатых людей мира он занимает 2152-е место.