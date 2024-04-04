Спецназ нагрянул с обысками в МРЭО Сальска

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники объявил, что в четверг, 4 апреля, в регистрационно-экзаменационный пункт отделения № 3 МРЭО ГИБДД пришли сотрудники спецназа.
По данным издания, весь персонал «уложили» лицом в пол, кроме самого пункта проведения экзаменов по вождению спецназ оцепил и учебные автомобили, задержав инструкторов.
Издание со ссылкой на источник уточняет, что регистрационный пункт якобы имеет дурную славу из-за коррупции. По его мнению, силовики могли провести «контрольную закупку», чтобы проверить информацию о взятках.
Обращаем внимание, что этим же вечером сотрудники ФСБ объявили, что в отношении директора сальской автошколы «Авто-Старт» завели уголовное дело. Мужчину обвинили в посредничестве во взятках, которые он должен был передать сотрудникам внутренних органов для аттестации своих учеников, желающих сдать экзамен по вождению.
Информация о связи обысков с этим делом пока официально не подтвердилась, данные уточняются.