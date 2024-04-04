Спецназ нагрянул с обысками в МРЭО Сальска

Обращаем внимание, что этим же вечером сотрудники ФСБ объявили, что в отношении директора сальской автошколы «Авто-Старт» завели уголовное дело. Мужчину обвинили в посредничестве во взятках, которые он должен был передать сотрудникам внутренних органов для аттестации своих учеников, желающих сдать экзамен по вождению.