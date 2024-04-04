Стали известны подробности уголовного дела против экс-председателя суда в Ростове

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Издание сообщило, что Коблева стала фигуранткой уголовного дела о взятке. Ей вменяют получение 500 тысяч рублей от бизнесмена. У мужчины конфисковали с качестве вещественных доказательств его имущество — невод и две лодки. Чтобы вернуть их, он обратился к знакомому предпринимателю Леониду Караханову, который, в свою очередь, попросил помощи у судьи Елены Коблевой. Она рекомендовала оформить фиктивный договор купли-продажи задним числом, а свои услуги оценила в 500 тысяч рублей.
Деньги Коблева, по данным СМИ, получила от Караханова. Однако ее адвокаты настаивают на том, что судья не была знакома с предпринимателями.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее военнослужащего отправили в колонию за взятку в донской столице.
До этого донской адвокат пыталась освободить осужденного из колонии, но попала туда сама.