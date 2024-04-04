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Published Сегодня, 09:57

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Стали известны подробности уголовного дела против экс-председателя суда в Ростове

Стали известны подробности уголовного дела против экс-председателя суда в Ростове

4 апреля 2024, 09:57
Фото: 1MI
Стали известны подробности уголовного дела против экс-председателя суда в Ростове
Стало известно, в чем подозревают экс-председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву. Об этом сообщает издание 1РНД.

Издание сообщило, что Коблева стала фигуранткой уголовного дела о взятке. Ей вменяют получение 500 тысяч рублей от бизнесмена. У мужчины конфисковали с качестве вещественных доказательств его имущество — невод и две лодки. Чтобы вернуть их, он обратился к знакомому предпринимателю Леониду Караханову, который, в свою очередь, попросил помощи у судьи Елены Коблевой. Она рекомендовала оформить фиктивный договор купли-продажи задним числом, а свои услуги оценила в 500 тысяч рублей.

Деньги Коблева, по данным СМИ, получила от Караханова. Однако ее адвокаты настаивают на том, что судья не была знакома с предпринимателями.

Экс-председателя суда в Ростове заподозрили в получении взятки в 500 тыс рублей
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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее военнослужащего отправили в колонию за взятку в донской столице.

До этого донской адвокат пыталась освободить осужденного из колонии, но попала туда сама.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Взятка#Адвокат#Уголовное дело
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