Стали известны подробности уголовного дела против экс-председателя суда в Ростове

Издание сообщило, что Коблева стала фигуранткой уголовного дела о взятке. Ей вменяют получение 500 тысяч рублей от бизнесмена. У мужчины конфисковали с качестве вещественных доказательств его имущество — невод и две лодки. Чтобы вернуть их, он обратился к знакомому предпринимателю Леониду Караханову, который, в свою очередь, попросил помощи у судьи Елены Коблевой. Она рекомендовала оформить фиктивный договор купли-продажи задним числом, а свои услуги оценила в 500 тысяч рублей.