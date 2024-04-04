Стало известно, как украсят Ростов ко Дню Победы

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В Ростове готовятся к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В скором времени город начнут украшать к празднику. Праздничное убранство будет выполнены в красной, белой и песочной гамме.
Отдельно украсят территорию на Театральной площади перед скульптурой «Мать и дитя». От Театральной до улицы Каяни поставят флаги, а главный фасад здания «Атомкотломаш» украсит праздничное панно.
Флаги и тематические композиции установят и на других улицах города, а также в парках и скверах.
Ранее сообщалось, что тротуар поменяют на Театральной площади в Ростове перед 9 Мая.