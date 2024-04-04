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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Логвиненко показал, как украсят Ростов ко Дню Победы

Стало известно, как украсят Ростов ко Дню Победы

4 апреля 2024, 07:53
Фото: Администрация Ростова
Логвиненко показал, как украсят Ростов ко Дню Победы

Логвиненко показал, как украсят Ростов ко Дню Победы

В этом году в качестве основных цветов украшения Ростова выбраны красный, белый и песочный, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове готовятся к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В скором времени город начнут украшать к празднику. Праздничное убранство будет выполнены в красной, белой и песочной гамме.

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Фото: Администрация Ростова

Отдельно украсят территорию на Театральной площади перед скульптурой «Мать и дитя». От Театральной до улицы Каяни поставят флаги, а главный фасад здания «Атомкотломаш» украсит праздничное панно.

Флаги и тематические композиции установят и на других улицах города, а также в парках и скверах.

Ранее сообщалось, что тротуар поменяют на Театральной площади в Ростове перед 9 Мая.

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