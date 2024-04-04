Стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В четверг, 4 апреля, температура составит 19 градусов, но в следующие два дня она упадет до +17 градусов. В эти периоды будет облачно, а порывы ветра достигнут 6 метров в секунду.
В воскресенье температура окажется на отметке +18 градусов, осадков не будет. В понедельник, 8 числа, воздух прогреется до +21 градуса и будет солнечно. Аналогичные погодные условия сохранятся до середины недели.
Добавим, что по ночам температура опустится до +8 градусов. Ветер уже не будет таким сильным.
Ранее ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за непогоды.