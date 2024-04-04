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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

В Ростовской области с 8 апреля начнется потепление

Стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области

4 апреля 2024, 05:06
Фото: 1MI

В Ростовской области с 8 апреля начнется потепление

В Ростовской области на следующей неделе может начаться потепление и температура поднимется до +21 градуса, сообщили синоптики.

В четверг, 4 апреля, температура составит 19 градусов, но в следующие два дня она упадет до +17 градусов. В эти периоды будет облачно, а порывы ветра достигнут 6 метров в секунду.

В воскресенье температура окажется на отметке +18 градусов, осадков не будет. В понедельник, 8 числа, воздух прогреется до +21 градуса и будет солнечно. Аналогичные погодные условия сохранятся до середины недели.

Добавим, что по ночам температура опустится до +8 градусов. Ветер уже не будет таким сильным.

Ранее ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за непогоды.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Температура#Потепление
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