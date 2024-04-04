Топливо оказалось на М-4 «Дон» из-за перевернувшегося бензовоза

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:18
Авария произошла вечером в среду, 3 апреля, в Чертковском районе. Здесь на трассе перевернулся бензовоз.
«В итоге зафиксировали утечку дизельного топлива», — сообщили в управлении.
Отмечается, что на место направили спасателей для ликвидации последствий. Всего задействовали 27 человек, им потребовались 12 единиц техники.
Что именно стало причиной автоаварии, пока не раскрывается.
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До этого инспекторы ГИБДД назвали основные причины ДТП в донском регионе.