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Топливо оказалось на М-4 «Дон» из-за перевернувшегося бензовоза

Топливо оказалось на М-4 «Дон» из-за перевернувшегося бензовоза

4 апреля 2024, 05:17
В Ростовской области опрокинулся бензовоз на трассе М-4 «Дон», сообщили в региональном УМЧС.

Авария произошла вечером в среду, 3 апреля, в Чертковском районе. Здесь на трассе перевернулся бензовоз.

«В итоге зафиксировали утечку дизельного топлива», — сообщили в управлении.

Отмечается, что на место направили спасателей для ликвидации последствий. Всего задействовали 27 человек, им потребовались 12 единиц техники.

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Что именно стало причиной автоаварии, пока не раскрывается.

Фото: УМЧС по РО

Ранее серьезное ДТП с общественным транспортом произошло возле здания правительства региона. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого инспекторы ГИБДД назвали основные причины ДТП в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Топливо#Происшествия#Бензовоз#Утечка топлива
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