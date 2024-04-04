rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Власти заявили о циклическом подъеме заболеваемости корью в Ростовской области

Циклический подъем заболеваемости корью зафиксирован в Ростовской области

4 апреля 2024, 14:04
Фото: 1MI
Власти заявили о циклическом подъеме заболеваемости корью в Ростовской области
В Ростовской области в марте на каждые 100 тысяч населения семь человек заражались корью, сообщили в правительстве региона.

Власти заявляют о циклическом подъеме заболеваемостью корью. В марте 2024 года уровень заболеваемости на 100 тысяч человек составил 7 случаев, что на 15,7% ниже, чем в феврале 2024 года. Тогда этот показатель был 8,3 на 100 тысяч населения.

Вакцину против кори, краснухи и паротита привозили дважды в 2024 году: в конце января и в начале марта, но в ограниченном количестве. Эти препараты распределили по медучреждениям, которые проводят регулярную вакцинацию детей.

За неделю в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели около 22 тысяч дончан
Узнать подробнее

В этом году приобрели 26 тысяч доз вакцины против кори за счет средств областного бюджета. Препараты необходимы для вакцинации населения по эпидемическим показаниям.

Отмечается, что сейчас есть необходимое количество препаратов для иммунизации.

Ранее за неделю в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели около 22 тысяч дончан.

Читайте также:
Четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощиЗа неделю в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели около 22 тысяч дончанЗа неделю почти тысяча человек заболели ковидом в Ростовской области
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Грипп#Вакцинация#Заболеваемость корью
Подпишитесь
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
Сегодня, 15:04
«Маховик запущен»: политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области
Сегодня, 09:59
Власти Ростовской области решили избавиться от «Нивы» и двух «Жигулей»
Сегодня, 13:25
Полсотни мигрантов отправят в военкоматы после рейда по стройкам в Ростове
Сегодня, 13:14
Как брат художника Айвазовского жил в ростовской Нахичевани и возглавлял епархию
Сегодня, 13:32
"