Циклический подъем заболеваемости корью зафиксирован в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Власти заявляют о циклическом подъеме заболеваемостью корью. В марте 2024 года уровень заболеваемости на 100 тысяч человек составил 7 случаев, что на 15,7% ниже, чем в феврале 2024 года. Тогда этот показатель был 8,3 на 100 тысяч населения.
Вакцину против кори, краснухи и паротита привозили дважды в 2024 году: в конце января и в начале марта, но в ограниченном количестве. Эти препараты распределили по медучреждениям, которые проводят регулярную вакцинацию детей.
В этом году приобрели 26 тысяч доз вакцины против кори за счет средств областного бюджета. Препараты необходимы для вакцинации населения по эпидемическим показаниям.
Отмечается, что сейчас есть необходимое количество препаратов для иммунизации.
Ранее за неделю в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели около 22 тысяч дончан.