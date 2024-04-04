Циклический подъем заболеваемости корью зафиксирован в Ростовской области

Власти заявляют о циклическом подъеме заболеваемостью корью. В марте 2024 года уровень заболеваемости на 100 тысяч человек составил 7 случаев, что на 15,7% ниже, чем в феврале 2024 года. Тогда этот показатель был 8,3 на 100 тысяч населения.