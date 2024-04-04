В части Ростовской области ввели карантин из-за плотоядной лисы

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В среду, 3 апреля, правительство Ростовской области опубликовало распоряжение губернатора региона Василия Голубева, который поручил установить карантин по бешенству в Миллеровском районе. Это стало необходимо из-за появления дикой плотоядной лисицы, больной бешенством.
Ограничения ввели в переулке Речном слободы Колодези, а также на территории, прилегающей к этому очагу. В зону карантина попала сама слобода Колодези с хуторами Шиловка, Теплицким в Миллеровском районе.
На период действия ограничений здесь нельзя производить оборот животных, заготавливать корма, лечить восприимчивых животных, снимать их шкуры и охотиться. Ограничения не касаются тех животных, которых вакцинировали от бешенства в течение 179 дней до даты вывоза за пределы карантинной зоны. Кроме того, в карантинной зоне запретили проводить ярмарки и выставки животных, а также ловить зверей для зоопарков.
Ранее в Ростове неизвестные лица потравили собак с помощью отравленной шаурмы.