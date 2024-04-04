В части Ростовской области ввели карантин из-за плотоядной лисы

На период действия ограничений здесь нельзя производить оборот животных, заготавливать корма, лечить восприимчивых животных, снимать их шкуры и охотиться. Ограничения не касаются тех животных, которых вакцинировали от бешенства в течение 179 дней до даты вывоза за пределы карантинной зоны. Кроме того, в карантинной зоне запретили проводить ярмарки и выставки животных, а также ловить зверей для зоопарков.