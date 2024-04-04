В Интернете станет безопаснее покупать за счет системы репутации

В России покупатели в Интернете все чаще обращают внимание на репутацию продавца, заставляя его следить за качеством товаров. Сравнительно недавно при покупке товаров в Интернете можно было получить «кота в мешке», так как у продавцов не было необходимости заботиться о своей репутации.

Главное — продать товар, а о сомнительном качестве никто не узнает. Но времена меняются и теперь покупатели на торговых площадках пишут отзывы, ставят оценки, формируя таким образом репутацию продавца. Если она испорчена, то будет проблематично найти себе покупателей. Репутация — это не просто абстрактное понятие, а система, отображающая численные показатели работы продавца. Механизмы на интернет-платформах постоянно улучшаются, обеспечивая все больше гарантий безопасности для покупателей. Например, компания Авито скорректировала репутационную систему «Качество сервиса», над которой работает с прошлого года. Пользователям по-прежнему показывается цветовая категория, в которую их включила система, а теперь они также видят числовую оценку своей репутации. Это необходимо для стимулирования пользователей к повышению качества сервиса и предоставления правдивой информации в своих объявлениях. Основное изменение заключается в переходе от «цветовой» системы к «числовой». Теперь участники могут увидеть точное численное значение оценки качества сервиса, а вместо предыдущих трех уровней (зеленый, желтый, красный) остались лишь два — зеленый и красный. На оценку влияет ряд факторов, включая правильность указания стоимости и параметров, качество товара, наличие дубликатов объявлений, ответы на звонки и сообщения. Сам рейтинг постоянно обновляется. Пока нововведение действует у 25% активных продавцов. До конца года его хотят распространить на всех пользователей. Наталья Юматова, директор по продукту департамента доверия и безопасности, подчеркнула, что данный инструмент позволит продавцам видеть возможные недочеты в своей работе, исправлять их и увеличивать объем продаж. Проведенные исследования показывают, что покупатели проявляют больший интерес к покупкам, когда им доступна полные сведения о товаре и опубликованы фотографии, а также когда продавец оперативно отвечает на сообщения и звонки.