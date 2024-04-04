В Ростове экстренно эвакуировали ТЦ «Горизонт». Что там случилось?

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Они рассказали, что якобы сработала пожарная тревога, из-за чего посетители начали выходить из здания. Покинули его также и сотрудники комплекса.
В данный момент люди находятся на улице и ждут, когда центр возобновит работу. Официальной информации об эвакуации и причинах не поступало.
Пользователи в комментариях начали писать, что людей начали частично пускать обратно.
«Как там они не заблудились во время эвакуации, в этом лабиринте», — сообщили ростовчане.
Ранее в школе №17 в Ростове экстренно эвакуировали всех детей и учителей.