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Published Сегодня, 08:20

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Эвакуацию провели в ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону 4 апреля

В Ростове экстренно эвакуировали ТЦ «Горизонт». Что там случилось?

4 апреля 2024, 08:20
Фото: rostovgazeta.ru
Эвакуацию провели в ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону 4 апреля

Эвакуацию провели в ТЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону 4 апреля

В Ростове-на-Дону утром в четверг, 4 апреля, прошла эвакуация в торговом центре «Горизонт», сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что якобы сработала пожарная тревога, из-за чего посетители начали выходить из здания. Покинули его также и сотрудники комплекса.

В данный момент люди находятся на улице и ждут, когда центр возобновит работу. Официальной информации об эвакуации и причинах не поступало.

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Пользователи в комментариях начали писать, что людей начали частично пускать обратно.

«Как там они не заблудились во время эвакуации, в этом лабиринте», — сообщили ростовчане.

Ранее в школе №17 в Ростове экстренно эвакуировали всех детей и учителей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Происшествия#ТЦ Горизонт#Пожарная тревога
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