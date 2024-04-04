В Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб

В результате изучения отчета стало известно, что отдельные продовольственные товары в Ростове намного дороже, чем в других донских городах. Так, например, литр подсолнечного масла для ростовчан стоит 127,62 рубля при средней цене 125 рублей. При этом в Сальске, Миллерово и Волгодонске масло стоит меньше 120 рублей.