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Published Сегодня, 17:40

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Updated Сегодня, 17:42

В Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб

В Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб

4 апреля 2024, 17:40
Фото: 1MI
В Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб
Ростов-на-Дону возглавил список донских городов с самыми высокими ценами на масло, кисломолочные продукты, черный чай и хлеб, данными поделился Ростовстат.

В четверг, 4 апреля, сотрудники Ростовстата представили для ознакомления отчет о средних ценах на товары и услуги в Ростовской области.

В результате изучения отчета стало известно, что отдельные продовольственные товары в Ростове намного дороже, чем в других донских городах. Так, например, литр подсолнечного масла для ростовчан стоит 127,62 рубля при средней цене 125 рублей. При этом в Сальске, Миллерово и Волгодонске масло стоит меньше 120 рублей.

Кроме этого, покупка килограмма маргарина в Ростове обойдется в 256,4 рубля. Средняя цена по региону не превышает 242 рублей, в остальных городах на покупку маргарина можно потратить от 222 до 237 рублей.

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Также в Ростове оказалась самая дорогая сметана, творог и сыры. Один килограмм каждого из этих продуктов стоит 306,8 рубля, 410,25 рубля и 756,9 рубля соответственно. Самая большая разница в ценах оказалась на сыры, например, в Волгодонске килограмм сыра будет стоить 702 рубля, в Таганроге — 739 рублей, в Миллерово — 746,7 рубля за килограмм.

Вместе с этим в Ростове оказались самые высокие цены на чай и хлеб. Килограмм черного чая в Ростове стоит более 1,22 тысячи рублей, хлеб из ржаной муки — 80 рублей, а хлеб и изделия из пшеничной муки разных сортов — 80,63 рубля за килограмм.

Ранее в Ростове владельцы заведений общепиты стали массово продавать свой бизнес.

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