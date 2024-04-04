В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила

Крокодил оказался питомцев жителя Ростовской области, который приобрел Бакса в 2009 году. У мужчины не было документов, необходимых для ввоза животного в Казахстан, в отношении дончанина возбудили административное дело. Крокодила пока передали заботам специализированной организации, где выберут место для его временного размещения.