В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В четверг, 4 апреля, стало известно, что дончанин пытался ввезти в Казахстан домашнего крокодила по имени Бакс.
Представители Федеральной таможенной службы рассказали, что инцидент произошел на пропускном пункте Орска. Таможенники решили осмотреть грузовик, которым управлял дончанин, во время проверки кузова среди вещей нашелся деревянный ящик с крокодилом длиной 1,8 метра.
Крокодил оказался питомцев жителя Ростовской области, который приобрел Бакса в 2009 году. У мужчины не было документов, необходимых для ввоза животного в Казахстан, в отношении дончанина возбудили административное дело. Крокодила пока передали заботам специализированной организации, где выберут место для его временного размещения.
Еще одной важной новостью дня стало решение отключить отопление в Ростове-на-Дону. Последние несколько дней в городе держалась жаркая погода, из-за которой температура в отапливаемых квартирах и домах стала просто невыносимой. Ростовчане стали массово обращаться к органам местной власти, чтобы добиться отключения отопления раньше установленного срока.
В итоге их мольбы услышали и запустили голосование, предложив отключить отопление либо 8, либо 15 апреля. В ходе голосования более 70% ростовчан заявили, что хотят отключить отопление как можно раньше.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко согласился с просьбой дончан, заявив, что подпишет постановление о завершении отопительного периода 2023–2024 года в ближайшее время.
Это порадовало дончан, которые также попросили теплоснабжающие организации УК правильно пересчитать плату за отопление.
Главной новостью дня стала информация о том, что управление наружной рекламы Ростова-на-Дону уже начало подготовку к празднованию Дня Победы.
На портале Госзакупок появился тендер, согласно которому власти города ищут подрядчика, готового заняться поставкой украшений и декораций к 9 Мая. Стоимость работ оценили в 13,9 миллиона рублей.
За эти деньги поставщик должен будет подготовить для города более 400 флагов, более 500 панно, все композиции установят на территории парков, скверов и улиц Ростова. Цветовая палитра украшений представлена в алых, белых и песочных оттенках.
Победителя конкурса объявят после 11 апреля, работы необходимо закончить к 30 апреля.