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Published Сегодня, 16:30

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Updated Сегодня, 16:32

В Ростовской области резко выросли цены на говядину и баранину

В Ростовской области резко выросли цены на говядину и баранину

4 апреля 2024, 16:30
Фото: 1MI
В Ростовской области резко выросли цены на говядину и баранину
В Ростовской области за месяц «взлетели» цены на говядину и баранину, информацию об этом предоставили сотрудники Ростовстата.

В четверг, 4 апреля, аналитики Ростовстата подготовили и опубликовали отчет о средних ценах на товары и услуги в Ростовской области.

Корреспондент RostovGazeta решила сравнить текущие средние цены на продовольственные товары, зафиксированные 1 апреля, с отчетом, опубликованным около месяца назад — 29 февраля.

Согласно данным отчета, за месяц в Ростовской области выросли цены на говядину и баранину. Так стоимость килограмма говядины выросла с 522,55 до 536 рублей, а килограмм баранины подорожал с 637 до 667,25 рубля.

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При этом свинина за месяц стала дешевле на три рубля, стоимость килограмма мяса к 1 апреля снизилась до 356 рублей. Подешевело и куриное мясо, но несущественно, килограмм теперь обходится на три копейки дешевле.

Ранее общественник Владислав Махмудов рассказал ростовчанам, какие продукты могут быть опасны для здоровья горожан.

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