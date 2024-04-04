В Ростовской области резко выросли цены на говядину и баранину

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В четверг, 4 апреля, аналитики Ростовстата подготовили и опубликовали отчет о средних ценах на товары и услуги в Ростовской области.
Корреспондент RostovGazeta решила сравнить текущие средние цены на продовольственные товары, зафиксированные 1 апреля, с отчетом, опубликованным около месяца назад — 29 февраля.
Согласно данным отчета, за месяц в Ростовской области выросли цены на говядину и баранину. Так стоимость килограмма говядины выросла с 522,55 до 536 рублей, а килограмм баранины подорожал с 637 до 667,25 рубля.
При этом свинина за месяц стала дешевле на три рубля, стоимость килограмма мяса к 1 апреля снизилась до 356 рублей. Подешевело и куриное мясо, но несущественно, килограмм теперь обходится на три копейки дешевле.
Ранее общественник Владислав Махмудов рассказал ростовчанам, какие продукты могут быть опасны для здоровья горожан.