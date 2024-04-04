В Ростовской области теплоход протаранил стоящий на мели «Сормовский-3067»

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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В четверг, 4 апреля, сотрудники следственного управления на транспорте объявили, что возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Причиной для возбуждения уголовного дела стал инцидент с участием теплоходов на реке Дон, произошедший в этот же день. По предварительной информации, теплоход «Коноша», управляемый вторым помощником капитана, протаранил стоящий на мели теплоход «Сормовский-3067».
В результате «аварии» теплоход «Сормовский-3067» получил механические повреждения, по предварительной оценке, ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.
Сейчас следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, чтобы принять решение в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, последнее подобное столкновение произошло осенью прошлого года, тогда судам не удалось разойтись на реке Дон из-за густого тумана, который мешал точной навигации.
Ранее круизная компания решила запустить сразу несколько туристических водных маршрутов через Ростов-на-Дону, однако круизные программы станут доступны для отдыхающих только через год.
К тому моменту власти Ростова планируют отремонтировать причалы на городской набережной, где швартуют теплоходы. На проведение работ уже выделили 1,9 миллиарда рублей.