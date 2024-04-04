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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Ростовской области теплоход протаранил стоящий на мели «Сормовский-3067»

В Ростовской области теплоход протаранил стоящий на мели «Сормовский-3067»

4 апреля 2024, 12:58
Фото: Западное МСУТ СК РФ
В Ростовской области теплоход протаранил стоящий на мели «Сормовский-3067»
В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за столкновения двух теплоходов, подробностями поделились в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В четверг, 4 апреля, сотрудники следственного управления на транспорте объявили, что возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Причиной для возбуждения уголовного дела стал инцидент с участием теплоходов на реке Дон, произошедший в этот же день. По предварительной информации, теплоход «Коноша», управляемый вторым помощником капитана, протаранил стоящий на мели теплоход «Сормовский-3067».

Два теплохода столкнулись в Ростовской области
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В четверг, 4 апреля, сотрудники следственного управления на транспорте объявили, что возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.В четверг, 4 апреля, сотрудники следственного управления на транспорте объявили, что возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
В четверг, 4 апреля, сотрудники следственного управления на транспорте объявили, что возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Фото: Западное МСУТ СК РФ

В результате «аварии» теплоход «Сормовский-3067» получил механические повреждения, по предварительной оценке, ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.

Сейчас следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, чтобы принять решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, последнее подобное столкновение произошло осенью прошлого года, тогда судам не удалось разойтись на реке Дон из-за густого тумана, который мешал точной навигации.

Ранее круизная компания решила запустить сразу несколько туристических водных маршрутов через Ростов-на-Дону, однако круизные программы станут доступны для отдыхающих только через год.

К тому моменту власти Ростова планируют отремонтировать причалы на городской набережной, где швартуют теплоходы. На проведение работ уже выделили 1,9 миллиарда рублей.

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