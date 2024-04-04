В Ростовской области теплоход протаранил стоящий на мели «Сормовский-3067»

Причиной для возбуждения уголовного дела стал инцидент с участием теплоходов на реке Дон, произошедший в этот же день. По предварительной информации, теплоход «Коноша», управляемый вторым помощником капитана, протаранил стоящий на мели теплоход «Сормовский-3067».