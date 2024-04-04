В Ростовской области завели дело на директора автошколы, бравшего взятки за «теорию»

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
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Updated Сегодня, 15:04
В четверг, 4 апреля, в ФСБ сообщили, что силовикам удалось обнаружить и пресечь незаконную деятельность директора автошколы «Авто Старт», которого заподозрили в посредничестве во взятках в значительном размере. По версии сотрудников ФСБ, мужчина передавал деньги неустановленным должностным лицам органов внутренних дел, которые помогали ученикам автошколы получить положительную оценку за сдачу теоретической части экзамена по вождению. При этом участвовать будущему водителю в экзамене было необязательно.
В итоге в отношении директора автошколы возбудили уголовное дело за посредничество во взятках, а против неустановленных лиц из числа сотрудников органов внутренних дел возбудили дело о получении взяток.
ФСБ сообщает, что силовики провели обыски в домах и по месту работы сотрудников автошколы и МРЭО донского УГИБДД, в результате удалось обнаружить и изъять крупные суммы денежных средств.
«Следственные действия продолжаются», — сообщили в ФСБ.
Напомним, с 1 апреля в Ростовской области ужесточили требования к проведению экзаменов, необходимых для получения водительских прав.