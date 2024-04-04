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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Ростовской области завели дело на директора автошколы, бравшего взятки за «теорию»

В Ростовской области завели дело на директора автошколы, бравшего взятки за «теорию»

4 апреля 2024, 15:02
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области завели дело на директора автошколы, бравшего взятки за «теорию»

Директор донской автошколы выступал посредником взяток для сдачи экзаменов

В Ростовской области завели уголовное дело против директора автошколы «Авто Старт», обвиняемого в передаче взяток сотрудникам ГИБДД, подробностями поделилась пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

В четверг, 4 апреля, в ФСБ сообщили, что силовикам удалось обнаружить и пресечь незаконную деятельность директора автошколы «Авто Старт», которого заподозрили в посредничестве во взятках в значительном размере. По версии сотрудников ФСБ, мужчина передавал деньги неустановленным должностным лицам органов внутренних дел, которые помогали ученикам автошколы получить положительную оценку за сдачу теоретической части экзамена по вождению. При этом участвовать будущему водителю в экзамене было необязательно.

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В итоге в отношении директора автошколы возбудили уголовное дело за посредничество во взятках, а против неустановленных лиц из числа сотрудников органов внутренних дел возбудили дело о получении взяток.

ФСБ сообщает, что силовики провели обыски в домах и по месту работы сотрудников автошколы и МРЭО донского УГИБДД, в результате удалось обнаружить и изъять крупные суммы денежных средств.

«Следственные действия продолжаются», — сообщили в ФСБ.

Напомним, с 1 апреля в Ростовской области ужесточили требования к проведению экзаменов, необходимых для получения водительских прав.

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