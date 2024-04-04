В Ростовской области завели дело на директора автошколы, бравшего взятки за «теорию»

В четверг, 4 апреля, в ФСБ сообщили, что силовикам удалось обнаружить и пресечь незаконную деятельность директора автошколы «Авто Старт», которого заподозрили в посредничестве во взятках в значительном размере. По версии сотрудников ФСБ, мужчина передавал деньги неустановленным должностным лицам органов внутренних дел, которые помогали ученикам автошколы получить положительную оценку за сдачу теоретической части экзамена по вождению. При этом участвовать будущему водителю в экзамене было необязательно.