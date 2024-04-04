В Ростовской области жертвами укусов клещей стали уже 55 детей

Сотрудники надзорного органа просят дончан быть внимательными и осторожными во время прогулок на природе, присосавшихся клещей следует удалять как можно скорее, однако лучше обратиться за помощью специалистов в травмпункте или кабинете неотложной помощи. Это особенно важно, если у укушенного дончанина наблюдаются симптомы недомогания, жар и боли в мышцах и суставах.