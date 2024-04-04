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Published Сегодня, 15:33

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Updated Сегодня, 15:35

В Ростовской области жертвами укусов клещей стали уже 55 детей

В Ростовской области жертвами укусов клещей стали уже 55 детей

4 апреля 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области жертвами укусов клещей стали уже 55 детей
В Ростовской области к врачам из-за укусов клещей обратились около 140 дончан, подробности сообщили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.

В четверг, 4 апреля, сотрудники надзорного органа объявили, что за помощью медиков по причине укуса клещами к 3 апреля обратились 139 местных жителей, 55 из пациентов оказались детьми возрастом до 14 лет. Сотрудники Роспотребнадзора по Ростовской области уточнили, что больше всего от укусов клещей пострадали ростовчане, жители Таганрога, шахтинцы, кроме того, к врачам обращались жители Неклиновского и Мясниковского районов.

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Сотрудники надзорного органа просят дончан быть внимательными и осторожными во время прогулок на природе, присосавшихся клещей следует удалять как можно скорее, однако лучше обратиться за помощью специалистов в травмпункте или кабинете неотложной помощи. Это особенно важно, если у укушенного дончанина наблюдаются симптомы недомогания, жар и боли в мышцах и суставах.

Ранее дончанам рассказали, как оказать первую помощь при укусах клещей.

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