Ветки, осколки, проломлена крыша: в Ростове автобус №98 слетел с дороги в дерево

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Автобус №98 слетел с проезжей части и врезался в дерево на улице Советской, 5. Дерево не выдержало удара и повалилось на крышу автобуса. В результате та разрушилась. Полностью разбито лобовое стекло.
Пострадал ли кто-то из пассажиров и сам водитель, пока неизвестно. Рядом с автобусов валяются ветки дерева и осколки. На место уже прибыли сотрудники ДПС.
Официальными подробностями инцидента в управлении ГИБДД пока не делились.
Информация о происшествии будет уточняться.
На днях жесткая авария с троллейбусом произошла у здания правительства Ростовской области.