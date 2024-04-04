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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Автобус слетел с дороги в дерево в центре Ростова

Ветки, осколки, проломлена крыша: в Ростове автобус №98 слетел с дороги в дерево

4 апреля 2024, 09:55
Фото: ТГ канал rostovnews61
Автобус слетел с дороги в дерево в центре Ростова

Автобус слетел с дороги в дерево в центре Ростова

Дорожное происшествие приключилось сегодня на улице Советской в Ростове, сообщают в социальных сетях.

Автобус №98 слетел с проезжей части и врезался в дерево на улице Советской, 5. Дерево не выдержало удара и повалилось на крышу автобуса. В результате та разрушилась. Полностью разбито лобовое стекло.

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Автобус слетел с дороги в дерево в центре Ростова
Видео: rostovgazeta.ru

Пострадал ли кто-то из пассажиров и сам водитель, пока неизвестно. Рядом с автобусов валяются ветки дерева и осколки. На место уже прибыли сотрудники ДПС.

Официальными подробностями инцидента в управлении ГИБДД пока не делились.

Информация о происшествии будет уточняться.

На днях жесткая авария с троллейбусом произошла у здания правительства Ростовской области.

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