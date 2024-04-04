Власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ

Разрешение на строительство, выданное властями, будет актуально до 18 августа этого года. «Айс-Спорт» собирается построить на Варфоломеева, 260а бизнес-центр. Участок располагается рядом с Центральной городской больницей. Согласно онлайн-картам, сейчас на указанном участке находится пустырь и недострой.