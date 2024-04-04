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Власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ

Власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ

4 апреля 2024, 07:43
Фото: Яндекс. Карты
Власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ
Компания «Айс-Спорт» построит деловой центр в Ростове на Варфоломеева, пишет «РБК Ростов».

Разрешение на строительство, выданное властями, будет актуально до 18 августа этого года. «Айс-Спорт» собирается построить на Варфоломеева, 260а бизнес-центр. Участок располагается рядом с Центральной городской больницей. Согласно онлайн-картам, сейчас на указанном участке находится пустырь и недострой.

Деловой центр будет небольшим — всего в один этаж. Его площадь составит более одной тысячи квадратных метров.

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Сервис Спарк сообщает, что ООО «Айс-Спорт» было зарегистрировано в Ростове 11 лет назад. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

Руководителем «Айс-Спорта» является Робертас Кучинскас. Доходы компании превышают 600 миллионов рублей, а выручка от продажи — 77 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове вплотную к берегу Дона построят 16-этажную гостиницу. Комплекс будет располагаться буквально в 17 метрах от края набережной. Насколько безопасно и законно возводить такое здание, вызывает сомнение как среди ростовчан, так и среди экспертов.

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