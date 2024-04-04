Власти Ростовской области решили избавиться от «Нивы» и двух «Жигулей»

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В мае на площадке «Сбербанк-АСТ» пройдет электронный аукцион, во время которого власти Ростовской области и ГБУ РО «Городская поликлиника №1» постараются продать собственное имущество.
Так на продажу через аукцион выставили три лота, это автомобили отечественного производства, выпущенные в 2005 и 2008 годах.
Так первым автомобилем стал Chevrolet Niva 2005 года выпуска, который власти выставили на продажу по цене более 391 тысячи рублей.
Также с молотка уйдут два автомобиля ВАЗ-210740, более известные как «Жигули», выпущенные в 2008 году. Каждый из автомобилей продается по 144,8 тысячи рублей.
Для участия в аукционе необходимо заранее подать заявку и внести задаток в размере 10% от изначальной цены продажи интересующего покупателя лота. Заявки будут принимать до 26 апреля, аукцион пройдет 3 мая в 11.00 мск.
Ранее в Ростове выставили на продажу заброшенный аквапарк на Зеленом острове, стоимость лота составила 100 миллионов рублей.