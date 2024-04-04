rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Власти Ростовской области решили расстаться с «Нивой» и двумя «Жигули»

Власти Ростовской области решили избавиться от «Нивы» и двух «Жигулей»

4 апреля 2024, 13:25
Фото: wikimedia.org
Власти Ростовской области решили расстаться с «Нивой» и двумя «Жигули»

Власти Ростовской области пытаются продать отечественные авто через аукцион

В Ростовской области 3 мая пройдет электронный аукцион, во время которого местные власти попытаются продать отечественные автомобили, выпущенные в «нулевых», извещение появилось на портале правительства.

В мае на площадке «Сбербанк-АСТ» пройдет электронный аукцион, во время которого власти Ростовской области и ГБУ РО «Городская поликлиника №1» постараются продать собственное имущество.

Так на продажу через аукцион выставили три лота, это автомобили отечественного производства, выпущенные в 2005 и 2008 годах.

Так первым автомобилем стал Chevrolet Niva 2005 года выпуска, который власти выставили на продажу по цене более 391 тысячи рублей.

Ростовчане увеличили спрос на автомобили в кредит
Узнать подробнее

Также с молотка уйдут два автомобиля ВАЗ-210740, более известные как «Жигули», выпущенные в 2008 году. Каждый из автомобилей продается по 144,8 тысячи рублей.

Для участия в аукционе необходимо заранее подать заявку и внести задаток в размере 10% от изначальной цены продажи интересующего покупателя лота. Заявки будут принимать до 26 апреля, аукцион пройдет 3 мая в 11.00 мск.

Ранее в Ростове выставили на продажу заброшенный аквапарк на Зеленом острове, стоимость лота составила 100 миллионов рублей.

Читайте также:
Жители Ростовской области стали массово скупать автомобили в кредитАвтомобили в Ростове стали взламывать при помощи монетокПодержанные автомобили резко подорожали в Ростовской области
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Транспорт#Продажа#Последние новости Ростова на сегодня#Аквапарк#Автомобили#18+#Молоток#Chevrolet Niva#Происшествия#Продажа автомобилей в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
Сегодня, 15:04
«Маховик запущен»: политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области
Сегодня, 09:59
Циклический подъем заболеваемости корью зафиксирован в Ростовской области
Сегодня, 14:04
Полсотни мигрантов отправят в военкоматы после рейда по стройкам в Ростове
Сегодня, 13:14
Как брат художника Айвазовского жил в ростовской Нахичевани и возглавлял епархию
Сегодня, 13:32
"