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ВТБ предоставит 20 млрд рублей одному из крупнейших застройщиков Ростовской области

ВТБ предоставит 20 млрд рублей одному из крупнейших застройщиков Ростовской области

4 апреля 2024, 11:10
Фото: ВТБ
ГК СК10 направит финансирование на строительство жилого комплекса бизнес-класса «Культура» в центре Ростова-на-Дону площадью почти 180 тыс. кв. метров.

Четыре его очереди планируется вводить в эксплуатацию поэтапно — в 2026–2028 годах.

«ВТБ обладает многолетней экспертизой в сфере финансирования строительных проектов на Дону и работает с ключевыми компаниями отрасли. С ГК СК10 нас связывает долгое и эффективное сотрудничество. К 2023 году при содействии ВТБ объем введенного в эксплуатацию жилья застройщиком превысил 250 тыс. кв. метров. ЖК „Культура“ − один из крупнейших строительных проектов в нашем портфеле в Ростовской области. Уверен, накопленный девелопером опыт при возведении значимых объектов недвижимости в Ростове поможет в реализации этого проекта, который будет востребован среди жителей региона», — прокомментировал единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытия» в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.

Фото: ВТБ
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