ВТБ предоставит 20 млрд рублей одному из крупнейших застройщиков Ростовской области

«ВТБ обладает многолетней экспертизой в сфере финансирования строительных проектов на Дону и работает с ключевыми компаниями отрасли. С ГК СК10 нас связывает долгое и эффективное сотрудничество. К 2023 году при содействии ВТБ объем введенного в эксплуатацию жилья застройщиком превысил 250 тыс. кв. метров. ЖК „Культура“ − один из крупнейших строительных проектов в нашем портфеле в Ростовской области. Уверен, накопленный девелопером опыт при возведении значимых объектов недвижимости в Ростове поможет в реализации этого проекта, который будет востребован среди жителей региона», — прокомментировал единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытия» в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.