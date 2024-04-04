Взявший Чикатило следователь заявил, где искать пропавшую спортсменку из Ростова

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Продолжаются поиски пропавшей больше месяца назад в Каспийске Анны Цомартовой. Девушка училась в Ростове на юриста и занималась тайским боксом. В Дагестан она приехала на соревнования, в которых проиграла. В расстроенных чувствах она выбежала из Дворца спорта без телефона и документов. После этого Цомартову никто не видел.
Прославленный следователь Исса Костоев, поймавший Андрея Чикатило и некоторых других маньяков, рассказал, что считает маловероятной версию о самоубийстве Анны из-за проигранных соревнований. Сыщик обратил внимание, что в день пропажи девушка отдала свой телефон и личные вещи брату. Именно на него и друзей Цомартовой стоит обратить внимание.
«Возможно, она вступила в неодобряемый родственниками брак», — рассуждает следователь.
В таком случае Анна с потенциальным возлюбленным могли бежать. Также рабочей Костоев назвал версию о похищении девушки.
Напомним, вознаграждение в пять миллионов рублей пообещали за возвращение пропавшей спортсменки из Ростова.