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Взявший Чикатило следователь заявил, где искать пропавшую спортсменку из Ростова

Взявший Чикатило следователь заявил, где искать пропавшую спортсменку из Ростова

4 апреля 2024, 08:22
Фото: Телеграм канал anntsomartova
Взявший Чикатило следователь заявил, где искать пропавшую спортсменку из Ростова
Знаменитый следователь Исса Костоев назвал маловероятной версию о самоубийстве ростовской спортсменки Анны Цомартовой, своими рассуждениями он поделился в интервью «АиФ — СК».

Продолжаются поиски пропавшей больше месяца назад в Каспийске Анны Цомартовой. Девушка училась в Ростове на юриста и занималась тайским боксом. В Дагестан она приехала на соревнования, в которых проиграла. В расстроенных чувствах она выбежала из Дворца спорта без телефона и документов. После этого Цомартову никто не видел.

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Прославленный следователь Исса Костоев, поймавший Андрея Чикатило и некоторых других маньяков, рассказал, что считает маловероятной версию о самоубийстве Анны из-за проигранных соревнований. Сыщик обратил внимание, что в день пропажи девушка отдала свой телефон и личные вещи брату. Именно на него и друзей Цомартовой стоит обратить внимание.

«Возможно, она вступила в неодобряемый родственниками брак», — рассуждает следователь.

В таком случае Анна с потенциальным возлюбленным могли бежать. Также рабочей Костоев назвал версию о похищении девушки.

Напомним, вознаграждение в пять миллионов рублей пообещали за возвращение пропавшей спортсменки из Ростова.

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