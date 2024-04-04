Взявший Чикатило следователь заявил, где искать пропавшую спортсменку из Ростова

Продолжаются поиски пропавшей больше месяца назад в Каспийске Анны Цомартовой. Девушка училась в Ростове на юриста и занималась тайским боксом. В Дагестан она приехала на соревнования, в которых проиграла. В расстроенных чувствах она выбежала из Дворца спорта без телефона и документов. После этого Цомартову никто не видел.