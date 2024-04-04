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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Житель Ростовской области будут судить за попытку взорвать полицейских

Жителя Ростовской области будут судить за попытку взорвать полицейских

4 апреля 2024, 12:19
Фото: wikimedia.org
Житель Ростовской области будут судить за попытку взорвать полицейских
В Ростовской области на скамье подсудимых оказался водитель, пытавшийся убить полицейских, сообщили в региональном УСКР.

Летом 2023 года сотрудник ГИБДД остановил пьяного водителя в хуторе Нижнесоленый. Последний отказался проходить медосвидетельствование, из-за чего на него начали составлять протокол.

Водитель оказался недоволен и попытался взорвать гранату. Но полицейским удалось ему помешать, после чего у него забрали боевой ручной осколочный боеприпас.

Пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области
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По факту попытки убийства правоохранителей возбудили уголовное дело, а нападавшего заключили под стражу. Теперь все материалы рассмотрит суд.

Ранее пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Полицейские#Происшествия#Медосвидетельствование
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