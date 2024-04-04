Жителя Ростовской области будут судить за попытку взорвать полицейских

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Летом 2023 года сотрудник ГИБДД остановил пьяного водителя в хуторе Нижнесоленый. Последний отказался проходить медосвидетельствование, из-за чего на него начали составлять протокол.
Водитель оказался недоволен и попытался взорвать гранату. Но полицейским удалось ему помешать, после чего у него забрали боевой ручной осколочный боеприпас.
По факту попытки убийства правоохранителей возбудили уголовное дело, а нападавшего заключили под стражу. Теперь все материалы рассмотрит суд.
Ранее пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области.